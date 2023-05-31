F+ tech, МТС и «Мой офис» представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место

F+ tech, российский производитель инфраструктурного оборудования, МТС, цифровая экосистема, и «Мой офис», российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе операционной системы (ОС) «Аврора» с предустановленным программным обеспечением (ПО) «Мой офис Документы». МАРМ создан в рамках трехстороннего соглашения компаний о технологическом сотрудничестве.

Новое решение ориентировано на крупных корпоративных заказчиков МТС, которым требуется работа в безопасной корпоративной среде и полный контроль над данными. МАРМ поставляется по модели подписки TaaS (Telecom-as-a-Service). Заказчики получают готовое к использованию мобильное автоматизированное рабочее место, состоящее из защищенного по стандарту IP68 планшета или смартфона F+ tech с LTE-модулем, предустановленной ОС «Аврора», ПО «Мой офис Документы», SIM-карты, а также контрактов на сервисное гарантийное обслуживание.

«МТС бизнес» расширяет комплексные предложения по подписке Telecom-as-a-Service. Такая модель дает нашим клиентам возможность существенно экономить на приобретении оборудования и его обслуживании, а также на цифровых сервисах и услугах связи. Сотрудничество с ведущими российскими вендорами позволяет нам не только расширять линейку продуктов, но и создавать уникальные импортозамещенные решения для самых различных задач. Уверена, что в результате объединения технологий партнеров и надёжной инфраструктуры МТС услуга МАРМ будет широко востребована российским бизнесом и госкомпаниями», – отметила директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Ксения Хизова.

«В последнее время активизировался спрос на безопасные российские решения для крупного бизнеса и государственного сектора. Благодаря усилиям «Мой офис», МТС и F+ tech еще больше компаний смогут оперативно заменить парк техники на импортонезависимые аналоги. Это позволит сотрудникам организаций эффективно выполнять свои задачи и работать с корпоративными документами из любого места в и любое время, например, на выездах или в командировках», — сказал генеральный директор «Мой офис» Павел Калякин.

«Программно-аппаратные комплексы имеют серьезный потенциал в госсекторе и на корпоративном рынке, поскольку представляют из себя законченные решения под конкретные задачи. МАРМ – это полноценное мобильное рабочее место сотрудника, которое мы совместно с нашими партнерами уже протестировали, апробировали и настроили. Заказчику остается просто поставить его себе в контур, и сотрудники смогут начать работу в любом месте: в офисе, на улице, в дороге. Устройства F+ tech, которые лежат в основе МАРМ, производятся на территории России, что позволяет нам вносить точечные изменения в их комплектацию под нужды заказчиков», — сказал главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков.

В декабре 2021 г. МТС и «Мой офис» объявили о заключении партнерства, в рамках которого МТС начала продажи продуктов «Мой офис» своим клиентам во всех регионах РФ. «Мой офис Документы» – первое нативное многофункциональное мобильное приложение для ОС «Аврора», которое позволяет локально работать с текстовыми, табличными файлами и презентациями на устройстве пользователя и не требует подключения к интернету. Пользователь также может загружать документы в облачное хранилище корпоративного сервера организации для их дальнейшей обработки.