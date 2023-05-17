CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО

Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО под номером 17598. Сообщение об этом сегодня появилось на сайте единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Разработчик платформы — Content AI, российский вендор, выпускающий решения по обработке информации с использованием технологий искусственного интеллекта.

ContentCapture — это российский аналог продукта ABBYY FlexiCapture, модифицированный специально для отечественного рынка с учетом потребностей российских пользователей. В основе платформы лежат признанные во всем мире технологии распознавания и интеллектуальной обработки документов. Решение позволяет ускорить и упростить любые процессы, связанные с документооборотом за счет высококачественного распознавания, классифицикации, извлечения данных из любых типов документов: отсканированных бумаг, фотографий, электронных документов, текстов писем и вложений.

«Бизнес нуждается в инструментах, позволяющих быстро и качественно обрабатывать информацию. Платформа ContentCapture способна стать ключевым элементом корпоративной инфраструктуры в организациях, которые управляют множеством бизнес-процессов и ежедневно принимают и генерируют большой поток данных, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Также ContentCapture идеально вписывается в стратегию цифровой трансформации. Собирая и анализируя информацию, платформа способствует ускорению транзакций, снижению затрат, повышению эффективности и оперативному принятию решений».

Включение ContentCapture в реестр отечественного ПО дает возможность различным ведомствам, компаниям из государственного сектора, образовательным учреждениям и архивам беспрепятственно использовать продукт в работе. С его помощью организации смогут в разы увеличить скорость и качество обработки информации, что в конечном итоге позволит быстрее реагировать на обращения граждан.

Content AI планирует развивать платформу ContentCapture, исходя из актуальных потребностей российского бизнеса. В следующих версиях предполагается расширение функциональности продукта для реализации новых пользовательских задач, которые постоянно возникают в процессе цифровой трансформации бизнеса и государственных структур. В числе приоритетных направлений – адаптация решения для упрощенной бесшовной интеграции с отечественным программным обеспечением на базе Linux.

ContentCapture – уже третий продукт компании Content AI, включенный в реестр российского ПО в 2023 г. Также в реестр входят многофункциональный редактор PDF-файлов ContentReader PDF, решение для создания корпоративного поискового портала Content AI Intelligent Search, OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine и электронные словари Lingvo by Content AI.

***

ContentCapture — универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации из любых типов документов: отсканированных бумаг, фотографий, электронных документов, текстов писем и вложений. Решение распознает, классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их корректность и передает в корпоративные информационные системы. C ContentCapture можно ускорить и упростить любые процессы, связанные с документооборотом.

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России возобновлен массовый выпуск чипов для 10-летних загранпаспортов. Но сами документы никому не выдают

Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя

Минцифры: Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

«Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ

Хакеры взломали 40 российских компаний без использования вредоносного ПО

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса
Показать еще