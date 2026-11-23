Российский разработчик решений для обработки документов вывел на рынок продукт для сквозной автоматизации процессов. Ключевое отличие Content AI Novella — новый способ создания сценариев автоматизации с помощью вайб-кодинга.



Автоматизация с помощью ИИ

Content AI, российский разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки документов, выходит на рынок агентной автоматизации и представляет Content AI Novella — платформу автоматизации и оркестрации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. Новый продукт позволяет компаниям самостоятельно создавать сценарии автоматизации с применением различных инструментов — ИИ-агентов, программных роботов (RPA), распознавания (OCR/IDP), настроенных правил — и интеграций с корпоративными системами.

Content AI Novella обеспечивает комплексную автоматизацию бизнес-процессов, прежде всего рутинных операций. В зависимости от задачи платформа поддерживает три подхода к автоматизации: классический сценарий на основе программных роботов и скриптов, гибридный сценарий с применением скриптов и ИИ-агентов, а также полностью агентный. Внутри сценария для каждого шага подбирается наиболее подходящий способ исполнения, что позволяет экономить вычислительные ресурсы. Стабильные операции выполняют программные роботы и скрипты. ИИ-агенты подключаются, когда требуется понимание смысла документов и контекста, а также в нестандартных ситуациях.

Например, при обработке счета от поставщика Content AI Novella изучает письмо, определяет тип вложения и извлекает реквизиты, затем проверяет контрагента, сопоставляет счет с договором и регистрирует его в учетной системе. При недостатке данных или низкой уверенности в результате система передает задачу сотруднику вместе с собранным контекстом. Участие человека также сохраняется для действий, требующих согласования, например подтверждения платежа или отправки официального ответа.

Ключевое отличие

Ключевое отличие Content AI Novella — новый способ создания сценариев автоматизации с помощью вайб-кодинга. Пользователь может описать процесс на естественном языке, а встроенный ИИ-агент соберет по этому описанию готовый сценарий с наглядной схемой. Ее можно проверить, исправить вручную в визуальном редакторе и затем поручить агенту доработку — и так до нужного результата. По сравнению с традиционной разработкой это значительно сокращает время и стоимость создания автоматизаций и их последующих изменений.

Для извлечения данных из документов в Content AI Novella используются технологии OCR/IDP, которые Content AI много лет развивает в платформе ContentCapture, и современные методы обработки документов на основе больших языковых моделей. Это позволяет работать как с типовыми, так и с нестандартными документами под каждый новый формат.

Для конкретных бизнес-задач

Content AI Novella предназначена для автоматизации работы подразделений с большим потоком однотипных задач, связанных с документами и обращениями. Это отделы финансов и закупок, общие центры обслуживания, клиентский сервис, юридическая служба и комплаенс. Среди возможных направлений ее применения — обработка первичной документации, работа с коммерческими предложениями и тендерными материалами, маршрутизация клиентских обращений, сверка и перенос данных между корпоративными системами, проверка контрагентов и договоров, подготовка ответов на запросы партнеров и регуляторов.

«Мы создавали платформу как инструмент для решения конкретных бизнес-задач. Эффект от автоматизации можно оценить в деньгах еще до ее запуска. По нашей расчетной модели, ручная обработка 1 000 счетов в месяц занимает около 448 рабочих часов трех специалистов. При использовании Content AI Novella трудозатраты на тот же поток могут сократиться до 103 часов, а разница в затратах составит около 219 тыс. рублей в месяц. Фактический эффект зависит от особенностей процесса, поэтому мы предлагаем проверять его на пилоте с использованием данных заказчика», — отметил директор по продуктам Content AI Иван Волков.

Content AI Novella обеспечивает комплексную автоматизацию бизнес-процессов, прежде всего рутинных операций

Платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика на Windows или Linux, в том числе с использованием Docker. Она позволяет использовать локальные большие языковые модели через OpenAI-совместимый API. Интеграция с корпоративными системами, почтой и базами данных предусмотрена через API и MCP, с приложениями без программного интерфейса платформа работает с помощью RPA.

Новый рынок

С выпуском платформы компания выходит в новый для себя сегмент рынка — агентную автоматизацию бизнес-процессов. Ранее Content AI специализировалась прежде всего на распознавании документов, извлечении и обработке данных. В продуктовый портфель Content AI также входят IDP-платформа ContentCapture, многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF, решение для создания цифровых ассистентов и интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search, система распознавания документов, удостоверяющих личность, Passport Reader и OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine. Теперь технологии компании позволяют автоматизировать не только обработку документов, но и бизнес-процессы целиком — от поступления данных до выполнения действий в корпоративных системах.

«Рынок движется к тому, что решения, ограниченные выполнением отдельных задач, постепенно будут уступать место системам, способным комплексно автоматизировать операционные процессы. Выпуская платформу Content AI Novella, мы переходим от отдельных сценариев к управляемой автоматизации в масштабе компании, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Выход на рынок агентной автоматизации открывает перед Content AI новые перспективы роста и позволяет применить накопленную экспертизу к более широкому кругу задач заказчиков».

8 декабря в 11.00 Content AI проведет вебинар, посвященный презентации платформы Content AI Novella. Эксперты компании покажут, как создавать сценарии автоматизации с помощью вайб-кодинга, продемонстрируют возможности ИИ-агентов, RPA и OCR/IDP и ответят на вопросы участников. Участие доступно по предварительной регистрации.