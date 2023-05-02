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«Галактика» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость своих программных продуктов

Корпорация «Галактика» и компания «Базальт СПО» обеспечили совместимость системы «Галактика ERP» с операционными системами «Альт Сервер 10» и «Альт Рабочая станция 10».

«Крупному бизнесу необходимо перевести ИТ-инфраструктуру с импортных решений Microsoft, SAP, IBM, Oracle на российское ПО. В первую очередь, речь идет о замене базовых решений: операционных систем и ERP. Внедрение совместного решения «Базальт СПО» и «Галактики» позволяет достигнуть этой цели быстро и экономично, построив производительную доверенную цифровую среду», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Операционные системы семейства «Альт» развиваются на основе собственной безопасной инфраструктуры разработки «Базальт СПО» и независимого репозитория проекта «Сизиф», находящихся на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. ОС «Альт» обеспечивают возможность перейти на российскую технологическую платформу поэтапно, не нарушая работоспособности используемой ИТ-инфраструктуры и без большой финансовой нагрузки. Для этого в ОС включен набор программ для бесшовной интеграции ИТ-инфраструктуры с ОС «Альт» и Windows. Экосистема прикладного софта, совместимого с операционными системами «Альт», насчитывает более тысячи российских прикладных программ и постоянно пополняется.

«Галактика ERP» обеспечивает сквозное управление процессами всех направлений финансово-хозяйственной и производственной деятельности крупных предприятий различных отраслей экономики.

Программные продукты «Базальт СПО» и корпорации «Галактика» включены в Единый реестр российского ПО, корректность совместной работы подтверждена двусторонним сертификатом.

«Корпорация «Галактика» планомерно выполняет программу по переводу решений на отечественный технологический стек. Совместное решение «Галактики» и «Базальт СПО» готово к применениям у заказчиков», — сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

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