На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

Борьба с контрафактом

В сентябре 2025 г. в торговом центре «Горбушкин двор» в Москве сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) изъяли 4,8 тыс. единиц электроники, ввезенной на территорию России с нарушением законодательства. В числе изъятых товаров оказались смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые консоли, сообщили в ведомстве.

В Москве немало мест, по которым можно буквально изучать историю города, да и всей страны. Одно из таких — легендарный рынок «Горбушкин двор», который находится недалеко от станции «Багратионовская» на западе столицы. Стены бывшего завода «Рубин», где расположился рынок, могут многое рассказать о перестройке, новом деловом облике Москвы нулевых и об упадке розничной торговли.

По информации ФТС, среди основных нарушений можно отметить занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде товаров в соответствии с товарной номенклатурой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также незаконный оборот товаров. Кроме того, контрольные мероприятия ФТС были организованы на складах и в распределительных центрах нескольких крупных маркетплейсов в различных регионах России. В ходе проверок было обнаружено более 7,5 тыс. единиц электроинструментов разных брендов, ввезенных незаконным путем. В числе изъятой продукции — шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и другое оборудование.

По итогам проверки двух логистических компаний выявлено 230 тыс. единиц автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов, ввезенных в Россию с нарушением законодательства. Общая стоимость этой продукции оценивается в 3,8 млрд руб., сообщили РБК в таможенной службе.

По данным ФТС, с января по август 2025 г. таможенные органы совместно с правоохранительными структурами возбудили 210 уголовных дел, связанных с пресечением незаконного ввоза товаров.

Новая схема мошенничества

В сентябре 2025 г. представители ФТС России предупредили граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО) и внесения обеспечительных таможенных платежей.

«Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО и внесения обеспечительных таможенных платежей. Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале и прилагается фото с примером такой рассылки. Также ФТС рекомендует ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов.

Рост серого импорта мототехники

Руководство ФТС в сентябре 2025 г. получили от официальных представителей и дистрибьюторов ведущих брендов мототехники жалобы на всплеск серого импорта в России из некоторых стран ЕАЭС: заказы идут через мессенджеры, а расчеты — через банковские карты физических лиц и криптовалюту.

По информации ФТС, официальные представители и дистрибьюторы ведущих брендов мототехники на территории России пожаловались в таможенные органы на всплеск серого импорта продукции с территорий некоторых государств — членов ЕАЭС. В ФТС тщательно проверяет все заявленные случаи. По информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов, одной из распространенных схем незаконного ввоза мототехники является поставка по заказам, которые принимаются организованной группой лиц в мессенджерах.

Товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС без проведения необходимого таможенного оформления, уплаты платежей и получения электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), указывает таможня. «Схемы уклонения от налогов включают прием денежных средств через банковские карты физических лиц и криптовалюту (USDT), что затрудняет отслеживание финансовых потоков», — отмечается в сообщении ФТС.

В ФТС выражают крайнюю обеспокоенность тем фактом, что такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества и ее эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей. Также для обхода требований российского законодательства электрические мотоциклы и скутеры зачастую маркируются с заниженной мощностью, что позволяет реализовывать их лицам, не имеющим водительских прав или соответствующей водительской категории.