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«Гидроэлектромонтаж» использует технологии «1С-ижтиси» для обновления учетной системы

«Гидроэлектромонтаж» использует технологии «1С-ижтиси» для обновления учетной системы. Об этом CNews сообщил представитель компании «1С-ижтиси».

Автоматизация позволяет поддерживать «» предприятия в актуальном состоянии без лишних затрат.

«Гидроэлектромонтаж» – электромонтажная организация, которая участвует в строительстве энергетических объектов в центральном, сибирском и дальневосточном регионах России.

Учёт в компании ведется в нетиповой конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия». Обновление программы велось вручную и требовало существенных затрат. Предприятие обратилось к автоматизированному сервису от «1С-ижтиси».

В итоге сотрудничество с ижевской компанией позволило предприятию снизить материальные издержки компании, упростить процесс обновления и повысить его прозрачность.

«Когда мы пользовались услугами местной фирмы, платили за каждое обращение. Теперь за ту же стоимость получаем регулярное обновление в течение года», – отметили в «Гидроэлектромонтаже».

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