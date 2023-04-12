Content AI будет внедрять свои технологии в СЭД/ECM-решения ЭОС

Разработчик систем управления документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и корпоративным контентом ЭОС и российский вендор в области интеллектуальной обработки информации Content AI договорились о развитии технологического партнерства.

Компания ЭОС официально перешла на использование в своих решениях российского продукта ContentReader Engine — многофункционального OCR SDK для встраивания в приложения функций интеллектуального распознавания информации.

Технологии ContentReader Engine применяются в модуле потокового ввода данных в СЭД «Дело». С их помощью пользователи СЭД могут быстро и точно распознавать информацию в разных типах документов, изображений, фотографий, скриншотов, мониторов и дисплеев с сохранением в форматах Word, Excel, PDF и других. Это позволяет в дальнейшем осуществлять полнотекстовый поиск по документам.

«Рынок активно сигнализирует о необходимости комплексной автоматизации процессов работы с документами, — отметила руководитель отдела лицензирования технологий Content AI Екатерина Боброва. — Речь идет не столько о базовом распознавании текста, сколько о повышении удобства работы в СЭД/ECM и других системах. У нас есть проверенные временем технологии мирового уровня, позволяющие бизнесу с высокой точностью распознавать, анализировать и классифицировать документы для решения своих задач. Мы готовы развивать наши технологические продукты для повышения функциональности СЭД/ECM-систем компании ЭОС и в дальнейшем».

Технологии искусственного интеллекта Content AI, применяемые в СЭД/ECM-решениях компании ЭОС, позволяют повышать их эффективность и значительно оптимизировать документооборот организаций.

«Интеллектуальное распознавание текстов при потоковом вводе больших объемов документов сегодня является одним из базовых требований наших заказчиков в крупных СЭД/ECM-проектах, причем эта функциональность востребована и госструктурами, и бизнесом, – сказала руководитель управления маркетинга ЭОС Надежда Шалимова. – Все наши СЭД/ECM-системы и «Дело» в том числе внесены в реестр отечественного ПО, и теперь мы получили возможность использовать в своих модулях сканирования российский ContentReader Engine, также включенный в реестр, предоставляя нашим заказчикам комплексный импортозамещенный продукт на базе проверенных технологий высочайшего уровня. Теперь наши клиенты станут гораздо меньше тревожиться из-за ухода из России компаний, предлагавших аналогичные технологии».