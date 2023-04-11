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Платформа CleverData CDP стала доступна в облаке Cloud

CleverData (входит в группу «Ланит») развернула свое решение для управления клиентским опытом CleverData CDP на базе облачного сервиса Cloud (ООО «Облачные технологии»). Поддержка нового облачного провайдера разивает концепцию мультиоблачности платформы.

Такой подход позволяет реализовывать решение CleverData с помощью служб облачных вычислений от разных провайдеров. Заказчик может выбирать удобное ему облако из представленных вариантов. Технологии контейнеризации и микросервисы позволяют легко переносить систему между различными облаками. Это помогает сократить издержки на интеграцию и поддержку.

Все преимущества подобных технологий сохраняются для CleverData CDP в Cloud. Клиенты смогут экономить на инфраструктуре, выбирая необходимый объем вычислительных ресурсов. Также появится возможность увеличить скорость продуктовых релизов за счет автоматизации управления инфраструктурой по концепции Infrastructure as Code.

Павел Плешков, исполнительный директор CleverData, сказал: «Мы сознательно разрабатываем CleverData CDP таким образом, чтобы соответствовать принципам мультиоблачности, поскольку это позволяет абстрагироваться от сервисов конкретного облачного провайдера. Этот подход дает нашим клиентам свободу выбора».

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