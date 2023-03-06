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«Северсталь» разрабатывает собственное программное обеспечение для управления доменной печью

«Северсталь» разрабатывает собственную экспертную систему доменной печи на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северстали»). Об этом CNews сообщил представитель компании.

Экспертная система анализирует химические и газодутьевые параметры доменной плавки, показатели готового продукта на выходе. Это позволяет сформировать рекомендации для персонала в принятии решений по управлению доменной плавкой.

«На больших доменных печах ЧерМК установлены экспертные системы западного производства, которые в настоящее время не обслуживаются и не в полном объёме выполняет свою функцию. Это стало предпосылкой к импортозамещению программного обеспечения – созданию собственной экспертной системы доменной печи. Инструмент представляет собой цифровой помощник для технологического персонала и включает в себя комплекс математических моделей, которые описывают процессы доменной плавки, а также учитывает накопленный опыт череповецких доменщиков по управлению процессом выплавки чугуна. ПО позволит персоналу получать в одном месте обработанную информацию со всех многочисленных источников на агрегате, – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь» Евгений Виноградов. – Сегодня «Северсталь» выступает лидером среди российских металлургических компаний по созданию импортонезависимого промышленного ПО. Создание данной системы является подтверждением высокой экспертизы сотрудников компании».

Проект реализуют ведущие эксперты центра технологического развития Upstream, сотрудники «Северсталь-инфоком» и «Северсталь диджитал». Экспертная система доменной печи в настоящее время состоит из взаимосвязанных моделей, которые постепенно вводят в работу. В 2023 г. планируется полностью перейти на собственное ПО.

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