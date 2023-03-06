«АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC»

«АМТ-груп» и НТЦ «Аргус» объявили о заключении партнерского соглашения. Заказчики «АМТ-груп» смогут оптимизировать работу своих контакт-центров за счет внедрения решения для автоматизации контакт-центров «Аргус WFM CC». Решения НТЦ «Аргус» входят в Единый реестр российского ПО и могут быть использованы любыми категориями заказчиков, включая предприятия государственного сектора и органы власти.

Решения по управлению персоналом (Workforce Management, WFM) предназначены для автоматизации широкого круга рутинных задач, с которыми ежедневно сталкиваются различные специалисты контакт-центра – операторы, супервизоры, руководители групп, прогнозисты и планировщики, руководитель КЦ.

«Аргус WFM CC» с точностью до 98% прогнозирует нагрузку на контакт-центр, что подтверждено реальными протоколами эксплуатации. Также продукт помогает в планировании рабочих смен, когда на линии всегда находится минимальное достаточное количество операторов. Это позволяет снижать расходы на операторов и не ухудшать ключевые метрики обслуживания.

WFM CC от компании «Аргус» строит расписание работы, в котором сбалансированно время труда и отдыха: выделены тайм-слоты для обедов и перерывов, обучения и других корпоративных активностей. При построении расписания уже учтены нормы Трудового кодекса РФ. В личном кабинете операторы видят личное расписание работы, обмениваются сменами, вносят изменения.

Благодаря модулю мониторинга ключевых показателей и активности операторов менеджеры и супервизоры оперативно получают уведомления об отклонении ключевых показателей. Модуль отчетности позволяет строить собственные отчеты в интерфейсе продукта и выгружать их в корпоративные хранилища данных. По данным пользователей «Аргус WFM CC», внедрение этих модулей сокращает время на подготовку отчетности с 8 часов до 15 минут в неделю.

«Мы с гордостью заявляем, что наш продукт вошел в портфолио решений, предлагаемых «АМТ-груп». Мы доверяем экспертизе системного интегратора, который c 1994 г. работает на международном рынке. Уверены, что система «Аргус WFM CC», которая является полностью российской разработкой и входит в реестр отечественного ПО, завоюет доверие и высокие оценки заказчиков «АМТ-груп», – отметила Татьяна Кузнецова, руководитель направления WFM НТЦ «Аргус».

«Удовлетворенность и качество работы операторов напрямую влияет на уровень обслуживания клиентов в КЦ. Поэтому для них важно создать комфортные условия работы. Этот продукт поможет нашим заказчикам повысить лояльность сотрудников и клиентов, и оптимизировать операционные расходы», – сказал Сергей Иванов, начальник отдела контактных центров «АМТ-груп».