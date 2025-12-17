Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Системный интегратор «Титан11» добился получения трех контрактов на 750 млн руб. с Судебным департаментом России вопреки решению ФАС. Он подал иск в суд против антимонопольщиков, пригрозив, что если не сможет поставить технику для ВКС, то будет сорвана работа судебной системы. Суд внял доводам и ввел обеспечительные меры. Техника уже должна поступить в суды. Но если в итоге компания проиграет суд, то должна будет ее забрать обратно.

Поставки техники оказались под вопросом

Как стало известно CNews, системный интегратор «Титан11» получил три государственных контракта на 164,7 млн руб., 294 млн руб. и 285 млн руб. с Судебным департаментом России на поставку тысяч устройств для проведения дистанционных заседаний судов по всей России. Договоры на оборудование для видеоконференцсвязи (ВКС) были подписаны после того, как компания пригрозила срывом дистанционных судебных заседаний.

В каждом контракте идет речь о поставке оборудования под российскими брендами (но произведенными в КНР) Iconbit (с российским ПО) Sber, Intrend и Lumien. Сроки поставки, прописанные в контрактах, — до 10 декабря 2025 г., но с возможностью завершения контрактных обязательств до конца 2025 г.

Российские суды ждут системы ВКС, пока поставщики продолжают спорить в судах

Закупка оборудования проводилась в рамках развития ГАС «Правосудие» и реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Закупка оборудования жизненно необходима судам. Как рассказывают CNews практикующие юристы, в отдельных судах видеосвязи нет до сих пор, а там, где она есть, участники разбирательств сталкиваются с ее нестабильной работой. В мировых судах систем нет вообще, в судах общей юрисдикцией, как правило, имеется лишь один зал с ВКС, техника часто выходит из строя, а ремонт затягивается из-за нехватки специалистов.

Судьба закупки

Судьба закупки оказалась непростой, приобрести нужное оборудование Судебный департамент пытается с июля 2025 г. Новые тендеры появились на сайте госзакупок после расторжения контракта на 1,5 млрд руб. по тому же оборудованию с «СоюзИнтегро» по решению ФАС. Антимонопольная служба обнаружила, что у победителя не хватало опыта работы с крупными объемами. Как писал CNews, оборудование осталось на складах, а Судебный департамент вместо одного лота решил провести закупку в несколько этапов, чтобы привлечь большое число поставщиков.

На этот раз победителем стал «Титан11», но интриги не закончились. Из-за жалоб в ФАС конкурента «Эр Лайн», который уже имел опыт поставки систем ВКС для ГАС "Правосудие", новые контракты оказались под вопросом. Конкурент заявил, что Судебный департамент якобы необоснованно установил запрет в отношении характеристики «Встроенное ПО» для устройств ВКС, а также установил сроки поставок товара, которые реально может выполнить только поставщик, у которого товар есть в наличии. Таким поставщиком, как указано в жалобе, может выступить только победитель первых торгов «СоюзИнтегро».

«Реальную возможность исполнения контракта без неустоек и риска расторжения контракта по воле заказчика имеет лишь поставщик, определенный по результатам аукциона от 31 июля 2025 г., либо аффилированное с ним лицо», — говорится в жалобе.

Тогда же «Эр Лайн» указывало, что условия контракта дискредитруют других поставщиков. В его жалобе упоминалось о неких «неугодных» поставщиках, в отношении которых могут применяться некие санкции «по формальным основаниям — неизвестно каким». Но в «СоюзИнтегро» СNews опровергли участие в новых закупочных процедурах.

ФАС сочла жалобы обоснованным и остановила процесс подписания документов с новым победителем, а также выдала предписания. Речь шла об отмене протоколов составленных в ходе проведения аукционов, о внесении изменений в документацию, установление новых сроков подачи заявок, дат рассмотрения первых частей заявок и дат проведения электронных аукционов.

Обеспечительные меры вернули контракты

«Титан11» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, потребовав признать решения ФАС незаконными, а также срочно ввести обеспечительные меры и разрешить департаменту подписать контракт. Свои требования в компании подкрепили прогнозом о грядущем срыве работы судебной системы ВКС.

«Обосновывая свое требование о введении обеспечительных мер, ООО «Титан11» утверждало, что вынесенные решения и предписания нарушают права заявителя (понесенные убытки, упущенная выгода, репутационные риски), делают нереализуемыми задачи, для которых осуществлялись закупки, усугубляет негативные последствия для заявителя и публичного интереса, срывая обеспечение проведения судебных заседаний в дистанционном режиме путем использования видео-конференц-связи и веб-конференций», — говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Также речь идет о срыве обеспечения проведения заседания в режиме реального времени и взаимодействия судей, прокуроров, адвокатов, сторон по делу, свидетелей, осужденных, подследственных, находящихся в различных помещениях суда, зданиях судов, учреждениях ФСИН России.

По мнению интегратора, срыв контрактов приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а изменения дат проведения аукционов, на которых настаивает ФАС, исключает возможность заключения контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств на 2025 г.

Арбитражный суд Москвы поддержал требования интегратора по введению обеспечительных мер. Электронную площадку «Сбербанк-АСТ» обязали разблокировать закупочные процедуры. Техника должна быть поставлена уже в 2025 г., а разбирательства продолжатся в январе 2026 г.

«Заявленные обеспечительные меры соответствуют предмету заявленных требований, разумны, обоснованы, соразмерны ему, обеспечивают баланс интересов заинтересованных сторон и сохранение существующего состояния отношений между сторонами, кроме того, суд учитывает, что вероятность причинения лицам значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер высока», — говорится в решении суда.

Технику под российскими брендами придется вернуть

Стороны разбирательств не ответили CNews на момент публикации материала. Управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит, считает, что победу поставщику пока праздновать рано. Если суд откажет обществу «Титан 11» в удовлетворении заявления о признании недействительными предписаний ФАС, то это будет означать, что торги проведены при отсутствии на то законных оснований в противоречии с предписаниями. В этом случае торги будут признаны недействительными, поставленное имущество будет возвращено обществу, а торги будут проведены заново.

Партнер Enforce Law Company Сергей Толстобров также полагает, что проигрыш «Титана11» в суде будет означать, что судебными актами будут признаны допущенные нарушения в ходе закупочных процедур и заключении государственных контрактов.

«Судебная практика в таком случае придерживается подхода, что такие госконтракты являются ничтожными. Поэтому, в случае признания госконтрактов ничтожными, будет применена двусторонняя реституция — каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное ею. При этом госзаказчик будет обязан провести новую закупочную процедуру для определения поставщика необходимой техники», — сказал юрист.

Зависшая техника

Разбирательства в ФАС уже оставили на складах более 5,6 тыс. устройств для ВКС под российскими брендами, которые собирался поставить прошлый победитель госзакупки «СоюзИнтегро».

Поставки должны были быть осуществлены в тысячи Верховных и арбитражных, областных судов, но большая часть осела бы в Управлениях судебного департамента по регионам для дальнейшего распределения.

Гендиректор «СоюзИнтегро» Иван Петрунин заявил CNews, что компания была готова сделать поставку в указанные сроки, продукция уже произведена, пройдены все необходимые экспертизы, «хранится на складах». В случае окончательного решения по контракту она все-таки будет востребована, «разойдется по рынку», хотя на это понадобится время, что естесственно, принесет компании определенные потери, добавил Петрунин в разговоре с СNews.