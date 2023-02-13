Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали модуль распознавания Robin OCR. Это продукт, используемый программным роботом для потоковой обработки документов. В основе решения – платформы ESV Platform и Robin RPA.

Robin — российский разработчик программных роботов. Продукты, созданные на платформе Robin, – это цифровые сотрудники, которые берут на себя множество рутинных операций и высвобождают время реальных сотрудников для интеллектуальных задач.

Роботы Robin применяются коммерческими компаниями корпоративного сегмента, организациями госсектора и предприятиями, чья деятельность связана с большим количеством рутинных процессов, обработкой и маршрутизацией информации.

Konica Minolta – эксклюзивный дистрибьютор решений EasyData и ESV Platform на территории России. Специалисты компании владеют опытом автоматизации документооборота с применением OCR-технологий.

Konica Minolta и Robin много лет совместно реализуют проекты по RPA. Продукт для обработки потоков документов, созданный партнерами на основе ESV Platform и Robin RPA, усилит возможности обеих компаний и поможет заменить иностранные OCR-решения на российском рынке.

Robin OCR автоматизирует процессы распознавания, извлечения, проверки, а также последующий экспорт данных и документов в учетную систему согласно требованиям заказчика. Для обработки и анализа используются нейросети. В случае необходимости оператор может провести дополнительную верификацию данных. Решение взаимодействует с различными OCR-движками, что обеспечивает гибкость в его настройке и внедрении.

Robin OCR включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что подтверждает соответствие софта актуальным правилам и требованиям российского законодательства.