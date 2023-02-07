«Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group

Российская алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бюджета алкогольного сегмента, а также получить инструмент для формирования прозрачных и удобных для анализа отчетов.

Beluga Group — российский производитель водки и ликероводочных изделий, а также импортер крепкого алкоголя. В составе компании — семь производственных площадок и более 1,3 тыс. собственных магазинов под брендом «Винлаб». Beluga Group владеет дистрибуционной сетью и регулярно поставляет продукцию в 163 тыс. торговых точек.

При таких масштабах бизнеса финансовое планирование является одним из ключевых бизнес-процессов. Ранее в компании для бюджетирования алкогольного сегмента использовалась платформа, которая не поддерживала полный цикл финансового планирования. Процесс был непрозрачным и долгим.

В компании приняли решение автоматизировать процесс бюджетирования с помощью российской платформы Optimacros. Это универсальная EPM/BI-платформа, поддерживающая широкий набор инструментов планирования, моделирования, оптимизации и анализа данных. Определяющими факторами при выборе решения были гибкость и подтвержденная скорость осуществления пересчетов значительного объема данных, развитая функциональность при конкурентоспособной стоимости продукта и его поддержки.

«Optimacros — это российский аналог Anaplan. Для нас было важно использовать отечественное решение, которое не уступает по функционалу и удобству продуктам мировых лидеров», — отметила Татьяна Макарова, руководитель планово-экономического отдела Beluga Group.

Интегратором проекта выступила команда OptiTeam Consulting. На внедрение с момента принятия решения о сотрудничестве до ввода в эксплуатацию ушло менее полугода. При этом пользоваться возможностями Optimacros специалисты Beluga Group начали уже через два месяца после начала проекта.

В рамках проекта была построена модель бюджетирования от ввода данных в систему до построения итоговых отчетов по алкогольному сегменту с возможностью детализации по месяцу, продавцу, производителю, номенклатуре, каналу сбыта, территории и контрагенту.

«Хочется отметить эффективную методологию управления проектом, которая была успешно использована командой OptiTeam при работе над задачей заказчика: внедрение по принципам Agile. Сочетание такого подхода и гибкости платформы позволили с первых дней приступить к проектироавнию моделей на основе имеющихся форм, файлов сценариев, что в итоге привело к достижению поставленной цели — реализации проекта в относительно сжатые сроки. Ключевые участники процесса планирования и владельцы процессов начали работать с прототипами в “Оптимакрос” уже через несколько недель после старта, предоставляя обратную связь и проводя тестирование. Важным фактором успеха проекта определенно является активное вовлечение команды ПЭО Beluga Group на всех уровнях в ритмичную и активную проектную работу», — сказал директор по развитию и продажам «Оптимакрос» Максим Шилов.

«На примере сбора бюджета 2023 мы увидели сокращение сроков в 2 раза, что позволило нам направить сэкономленные ресурсы на анализ данных и повышение качества отчетов, — отметила Елена Пейзель, заместитель финансового директора Beluga Group. — Мы получили удобный инструмент для финансового планирования и анализа. Данный инструмент позволяет нам оперативно реагировать на изменения и решать задачи, поставленные от топ-менеджмента компании».

Решение на основе Optimacros получит дальнейшее развитие в Beluga Group.