CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Облачная платформа ITSM 365 сократила время обработки клиентских обращений в Its Group

Дистрибьютор POS-оборудования в России и СНГ Its Group внедрил платформу ITSM 365 для автоматизации клиентской поддержки. Благодаря новой системе в организации снизилось время реакции на обращения, а также сократился срок решения задач. Ежемесячно через систему проходит больше 4 тыс. заявок клиентов.

Решение ITSM 365 стало единым инструментом для обработки всех клиентских обращений. Заявки поступают в систему из различных каналов — личного кабинета платформы, электронной почты, мессенджеров, мобильного приложения, а также входящей линии благодаря интеграции платформы с IP-телефонией. В работе с запросами задействованы не только специалисты Its Group, но также подрядные организации — всего свыше 20 команд исполнителей. Во время маршрутизации обращений система учитывает местоположение специалистов: задача поручается выездному инженеру, находящемуся ближе всего к клиенту. Специалист может посмотреть детали заявки и дополнительную информацию из базы знаний прямо на объекте, воспользовавшись мобильным приложением ITSM 365.

Платформа позволила компании Its Group создать прозрачный клиентский сервис. В решении реализована система ролей, что позволяет пользователям в зависимости от должности и принадлежности к подразделению видеть определенные поля и атрибуты в форме заявки. Приоритет обращения в свою очередь определяется с учетом статуса клиента и критичности проблемы. Помимо этого, в системе создана роль сервисного менеджера — специалиста, закрепленного за определенным клиентом и курирующего процессы поддержки. На сегодняшний день через ITSM 365 оказываются услуги практически 10 тыс. компаний.

«Оптимальная настройка жизненных циклов обращений и доработка форм заявок позволили существенно сократить сроки решения проблем. Большинство нужных данных изначально содержится в запросе, благодаря чему специалистам приходится реже обращаться к клиентам за уточнениями. Также с внедрением системы сократилось время реакции на заявки», — сказал Андрей Колобаев, технический директор Its Group.

Компания Its Group с помощью платформы ведет учет трудозатрат, например, отслеживает нагрузку на сервисных специалистов и фиксирует переработки. Также с помощью решения организация контролирует работу исполнителей: находит обращения, на выполнение которых было затрачено нерационально много времени.

«Простой и интуитивно понятный интерфейс платформы ITSM 365 позволил Its Group максимально безболезненно перейти на нее с предыдущего решения, которое долгое время применялось в компании. При этом наш продукт оказался достаточно гибким для реализации оптимальных для компании жизненных циклов заявок, отчетности и сценариев контроля персонала», — отметил Антон Федоров, коммерческий директор ITSM 365 (ГК Naumen).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей

«Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС

Минобороны вооружилось тысячей с лишним планшетов на российской ОС

Создан отечественный программно-аппаратный комплекс для промышленной автоматизации

Входящий в «Ростех» НИИ наказан на 1,3 млрд руб. за провал разработок для 4G и SDN. Он на грани банкротства

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом
Показать еще