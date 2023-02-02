«Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция»

«Базальт СПО» продолжает развивать операционную систему «Альт Рабочая станция». Выпущена новая версия 10.1, в которой устранены уязвимости, обнаруженные в предыдущей версии, а также обновлена пакетная база. Улучшения обеспечивают более комфортную и безопасную работу и дают больше возможностей пользователям и системным администраторам. ОС можно установить на компьютеры с процессорами x86_64 и aarch64. Также есть сборки для процессоров «Эльбрус» шестого поколения 2с3 и 16С, доступ к образам — по запросу.

Среди ключевых изменений ОС «Альт Рабочая станция 10.1» — обновление графической среды MATE до версии 1.26 с поддержкой Wayland для Atril, System Monitor, Pluma, Terminal и других компонентов рабочего стола. Переход на новую версию графической среды обеспечил пользователей удобным центром настроек/управления и новыми функциональными возможностями Caja — файлового менеджера для рабочей среды MATE, в частности — редактированием нескольких текстовых файлов в одном окне. Появилась поддержка шифрованных rar-архивов в Engrampa — графическом интерфейсе для программ-архиваторов для среды MATE, новые апплеты и многое другое.

В Alterator (инсталлятор и конфигуратор операционной системы) добавлен модуль «Настройка ограничений для участников домена» — alterator-limits. С его помощью можно, например, ограничить число параллельных сеансов доступа для каждой учетной записи пользователя информационной системы.

В новой версии ОС «Альт Рабочая станция» 10.1 расширены возможности централизованного управления пользователями и ИТ-инфраструктурой предприятия при совместном использовании ОС «Альт» и Windows. В образ ОС добавлен модуль редактирования групповых политик GPUI версии 0.2.17, приложение Samba 4.16 и инструмент применения групповых политик gpupdate 0.9.12. Стали доступны механизмы применения скриптов, групповых политик браузеров Firefox, Chrome и Yandex для компьютера; polkit-политик; параметров предпочтения групповой политики — операции с файлами (Files), каталогами (Folders), файлами конфигураций (Ini-files), сетевыми дисками (Drive maps) и сетевыми папками (Network shares).

Благодаря добавлению пакетов flatpak, flatpak-repo-flathub улучшена поддержка репозитория Flathub для установки сторонних приложений в формате flatpak. Система Flatpak позволяет создать изолированную среду для работы приложения, что не дает ему негативно повлиять на работу ОС. Обновлен пакет appinstall, который обеспечивает установку с официальных сайтов таких популярных программ, как Google Chrome, Zoom, «Сферум» и других.

Усовершенствованы установка и применение «Криптопро» — криптографических утилит для генерации электронной подписи, работы с сертификатами, организации структуры открытых ключей. Для этого в «Альт Рабочая станция 10.1» включен пакет cryptopro-preinstall. Улучшен механизм просмотра, обновления и повторной инициализации временных данных, выдаваемых Kerberos krb5-ticket-watcher 1.0 клиенту для аутентификации на сервере.

Добавлена новая версия java-17-openjdk, набора инструментов со свободным исходным кодом для разработки на языке Java.

Расширены возможности централизованного управления пользователями и ИТ-инфраструктурой, в которой одновременно работают компьютеры с ОС «Альт» и Windows. Свободное приложение Samba, которое служит альтернативой Active Directory, обновлено до версии 4.16. Приложение дополнено уникальной разработкой «Базальт СПО» —инструментом gpupdate 0.9.11.2 для применения групповых политик, который дает возможность при включении компьютера с ОС «Альт» автоматически проверить, какие программы на нем установлены, сверить полученный перечень с шаблоном группы и установить недостающие, при выключении — создать резервную копию данных, при входе пользователя в систему дать ему доступ к сетевым ресурсам, задать интервал времени применения групповой политики и др.

До версии 3.5.0 обновлено OpenUDS, клиентское приложение для обеспечения доступа пользователя к виртуальному рабочему окружению. Пользователи с ограниченными правами теперь могут создавать, модифицировать и удалять свои собственные ресурсы для публикации их в сети благодаря включению в ОС пакета samba-usershares, причем эта возможность настроена по умолчанию.

Благодаря улучшениям программы установки пользователям станет проще и удобнее выполнять разбивку диска. Расширена поддержка сканеров (пакет epsonscan2) и принтеров (пакеты printer-driver-brlaser, printer-driver-oki). Приложения из раздела «Обработка графики» (GIMP, Inkscape) теперь устанавливаются по умолчанию.

В образах «Альт Рабочая станция» 10.1, предназначенных для работы на компьютерах с разными процессорами, разные ядра: для x86_64 — un-def-5.15; для aarch64 — rpi-un-6.0.2.