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Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics

Docrobot разработала мобильное приложение Docrobot.Logistics, чтобы упростить грузоперевозки, сопровождаемые электронными перевозочными документами (ЭПД).

ФНС утверждены форматы для транспортной накладной, заказ-наряда и сопроводительной ведомости. В марте 2023 г. список формализованных ЭПД пополнят путевой лист, договор фрахтования, заказ и заявка.

Участники грузоперевозки оформляют и подписывают электронные документы в веб-сервисе или в своей учетной системе. Водителям Docrobot предлагает мобильное приложение. Для авторизации потребуются индивидуальные логин и пароль. Они служат идентификатором личности при входе и позволяют подписывать документ с помощью простой электронной подписи (ПЭП). Это гарантирует безопасность и конфиденциальность.

После авторизации водитель может одной кнопкой подтвердить приемку и сдачу груза для дальнейшего подписания усиленной электронной подписью перевозчика.

Сотрудники ГИБДД могут остановить машину в пути, чтобы проверить сопроводительные документы и груз. Приложение позволит сделать проверку проще: оно отображает QR-код, который поступает от государственной информационной системы ЭПД. Код содержит сведения о грузоотправителе, перевозчике, грузополучателе, адресах погрузки и выгрузке, а также информацию о грузе, транспортном средстве и водителе. Сотрудник ГИБДД сможет отсканировать код с помощью специального ПО, чтобы проверить документ.

Приложение бесплатное и доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Евгений Шелковников, СЕО Docrobot, сказал: «Обязательность электронных перевозочных документов пока отсутствует, но Минтранс анонсировал отраслевой императив в 2024 г. Компаниям, участвующим в автомобильных перевозках, предстоит перейти на электронный обмен данными. Для этого потребуется подключение к оператору информационной системы ЭПД (ИС ЭПД), например, к Docrobot («Э-КОМ»). Переход на цифровой формат дает бизнесу ряд преимуществ. Затраты на оформление документов сокращаются примерно в 3 раза, грузоперевозки становятся прозрачнее, а перевозчики быстрее получают оплату за свои услуги. Мы, как оператор ИС ЭПД, разрабатываем решения, которые помогают безболезненно оцифровать логистические процессы и легко перейти на безбумажный документооборот. Мобильное приложение для водителей — один из сервисов, призванный легко внедрить электронный формат работы и пользоваться всеми преимуществами цифровизации».

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