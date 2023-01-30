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Kairos Digital пополнила портфель продуктов СУБД «Енисей»

Kairos Digital, компания-венчурный инвестор, добавила к своему продуктовому портфелю ещё один программный продукт, который был разработан компанией Equiron, – СУБД «Енисей», которая вместе с Imagenarium образует новую продуктовую линейку холдинга, предназначенную для разработчиков.

Недавно Kairos Digital объявила о присоединении контейнерной платформы Imagenarium к своему продуктовому портфелю.

«Мы рады тому, что работаем с перспективными российскими разработками. Приоритетным направлением для нас сейчас являются проекты по миграции с западных решений, покинувших рынок РФ, а "Енисей" сможет предоставить лучшую альтернативу в своём сегменте», – сказала Ирина Даньшова, коммерческий директор Kairos Digital.

СУБД «Енисей» — это документо-ориентированная, высокопроизводительная, распределённая NoSQL СУБД с поддержкой multi-master replication. «Енисей» является инструментом управления оперативными базами данных, необходимых для построения сложных, высоконагруженных проектов.

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