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Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов

Аналитический центр TAdviser совместно с компанией Softline изучил, кто есть кто на российском рынке средств виртуализации, проанализировал функциональные и интеграционные возможности продуктов, оценил опыт компаний-разработчиков.

После ухода с рынка западных поставщиков продуктов в области виртуализации многие российские заказчики задумались о переходе на российские решения. Цель исследования TAdviser – объединить информацию по актуальным решениям в области виртуализации, чтобы помочь российским компаниям провести корректную оценку и принять взвешенное решение в пользу наиболее подходящего продукта.

Для этого TAdviser получил подробные ответы на более чем сотню вопросов от 15 активно работающих российских поставщиков продуктов данного класса. Ниже представлены исследованные компании и продукты:

«Softline сотрудничает с большинством российских производителей, которые сегодня готовы предложить самые разнообразные решения, отличающиеся как по функционалу, так и по архитектуре. И цель данного обзора – объединить информацию по актуальным решениям в области виртуализации, чтобы помочь российским компаниям провести корректную оценку и принять взвешенное решение в пользу наиболее подходящего продукта, – отметила Елена Типисова, директор управления продуктовой и технологической экспертизы Softline. – С начала 2022 г. наши клиенты – российские компании – серьезно задумались о миграции на продукты отечественных производителей. Мы выступили партнером данного проекта TAdviser в первую очередь для того, чтобы помочь нашим клиентам сориентироваться в изменившихся условиях. Имея в багаже более 20 лет работы с решениями виртуализации, мы смогли сформировать критерии оценки, наиболее полно отражающие интересы компаний. Данный обзор – это первая попытка провести всесторонний анализ российских решений в области виртуализации. Важно учитывать, что ряд качественных оценок был предложен непосредственно производителями продуктов. Уверена, что в дальнейшем обзор будет дополнен независимыми оценками. Также важно помнить, что данный материал актуален на ноябрь 2022. И поскольку отечественные производители продолжат развивать свои решения, в том числе и их функционал, а также с учетом возможности появления новых продуктов на российском рынке от производителей из других стран, то в текущий обзор необходимо будет внести ряд дополнений».

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Исследование показало, что функциональная составляющая отечественных продуктов сейчас в целом схожа с той, что имеется у покинувших российский рынок компаний. Видно, что они в целом стремятся делать те же акценты и даже придерживаться той же терминологии.

При этом серверная составляющая технологий виртуализации в решениях отечественных компаний развита значительно сильнее, чем клиентская. Это может говорить о том, что рынок предложений со временем может смещаться от непосредственно продуктов в сторону предложения определенной архитектуры корпоративной автоматизации, включая прикладные системы.

Позитивно выглядит ситуация с поддержкой решений. Это направление давно и хорошо разработано на мировом рынке, и российским пользователям все технические и методические компоненты тоже давно и хорошо известны. Достаточно неплохо представлены и функции обеспечения непрерывности бизнеса. Однако чуть менее пока развит сопутствующий функционал, связанный с интеграцией и возможностями перенесения решений на площадки облачных провайдеров.

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