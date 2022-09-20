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Nexign представила новое решение для управления доходами и ускорения монетизации операторов связи

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, запускает новое облачное решение Nexign Revenue Management. Оно помогает операторам консолидировать различные источники доходов и управлять процессом получения прибыли по всем бизнес-направлениям на единой конвергентной платформе. Решение позволяет оптимизировать бизнес-процессы и снизить TCO, одновременно стимулируя рост доходов и повышая удобство выставления счетов для клиентов. Оно также способствует развитию оператора, предоставляя ему гибкие инструменты и технологическую независимость, и поддерживает монетизацию сетей 5G.

«Когда операторы связи начинают активно расширять продуктовые портфели, осваивать новые направления бизнеса и быстро запускать передовые продукты, им требуется современная и гибкая система монетизации, отвечающая условиям динамично развивающегося рынка. Кроме того, на первый план выходят вопросы оптимизации эффективности и снижения операционных затрат. Отвечая потребностям операторов, мы представляем решение для снижения сложности управления процессом монетизации, гармонизации всех потоков доходов и обеспечения конвергентного взаимодействия с пользователем по всем вертикалям. Nexign Revenue Management помогает операторам связи улучшить гибкость разработки инновационных предложений, сократить время вывода новых продуктов на рынок и монетизировать текущие и будущие услуги во все более сложных условиях телеком-индустрии», — сказала Наталья Комлева, генеральный директор Nexign.

Nexign Revenue Management представляет собой облачное, гибкое и масштабируемое решение, разработанное на основе микросервисной архитектуры. Оно охватывает весь процесс управления доходами от начисления платы и управления политиками до выставления счетов и сбора платежей и подходит для работы с любыми телекоммуникационными услугами, цифровыми подписками или сторонними продуктами и пакетами.

Решение включает в себя конвергентную тарификацию, развернутое управление политиками, доступ к сети и функции сетевой аналитики, которые работают с расширенной монетизацией сетей 4G и 5G. Nexign Revenue Management поддерживает конвергенцию бизнес-направлений B2B и B2C, модели оплаты с предоплатой и постоплатой и фиксированные, широкополосные и мобильные сети. Решение также интегрируется с составляющими ИТ-инфраструктуры BSS оператора, позволяет обслуживать до 100 млн абонентов и обрабатывать 100 тыс. транзакций в секунду. Оно разработано в соответствии с отраслевыми стандартами 3GPP, ETSI и TM Forum и может быть интегрировано в ландшафт BSS через открытые API-интерфейсы, сертифицированные TM Forum.

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