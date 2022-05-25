#CloudMTS и «Витрина А» помогут ритейлу повысить продажи до 30%

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что облачный провайдер #CloudMTS и интегратор маркетинговых коммуникаций «Витрина А» начали предоставлять услуги для управления маркетинговыми активностями в торговых, выставочных и спортивных пространствах по облачной модели. В результате рост продаж клиента может достигнуть 10% по итогам уже первого месяца и до 30% в годовом выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Клиентам через виртуальную инфраструктуру #CloudMTS доступны два решения интегратора от компании «Витрина А» – Vitrina Connect и Vitrina Digital. Первое является платформой для управления контентом в точках продаж, аналитики трафика посетителей и работы мерчендайзеров. Решение состоит из датчиков и камер, мониторов и терминалов продаж в торговом зале, акустических систем и систем безопасности, мобильного приложения и сайта, а также CRM-системы – все устройства и программное обеспечение объединены удобным интерфейсом и доступны из защищенного облака #CloudMTS.

Второе решение, Vitrina Digital, дополняет маркетинговый сплит, позволяет клиентам получить индивидуальные POSM-изделия (рекламные конструкции и материалы) и персонифицировано общаться с каждым посетителем, предугадывая его потребности и формируя для него соответствующие предложения непосредственно в момент принятия решения о покупке.

«В нынешней экономической ситуации борьба за каждого потенциального клиента обостряется. У потребителей меняется модель поведения, наполнение продуктовой корзины, а спортивные и развлекательные мероприятия уходят на второй план. Бизнесу как-никогда нужны гибкие и простые в управлении ИТ-решения, способные адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Используя решения наших партнеров, клиенты могут в сжатый срок запустить комплексную рекламную кампанию и управлять ею из любой точки, имея под рукой лишь подключенный к интернету смартфон», – отметила руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

С помощью решений из облака #CloudMTS клиент может не только вести учет трафика посетителей, выдавать таргетированное предложение на основе анализа поведения покупателей, добавлять в черный список нарушителей с помощью технологии распознавания лиц, но также разрабатывать программы лояльности и настраивать умное видео и звуковое оформление торговых пространств. Опыт клиентов показывает, что внедрение решений увеличивает продажи на 10% уже в первый месяц инсталляции и порядка 30% за год, – сказал представитель группы компаний «Витрина А».

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Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.

Компания «Витрина А» основана в 1994 г и является одним из создателей российского рынка POSM. За годы своего существования компания реализовала более 10 тыс. проектов с более чем 70 компаниями из топ-10 в своих отраслях.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.