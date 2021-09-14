CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС

«Актив» и «Ред софт» продолжают сотрудничество в целях реализации программы импортозамещения. Очередной этап развития партнерских отношений ознаменовался подтверждением совместимости считывателя смарт-карт Рутокен SCR 3001 с операционной системой РЕД ОС.

Совместное решение «Актив» и «Ред софт» может использоваться для электронной подписи физлиц, в электронных системах здравоохранения и электронном банкинге.

Ридер смарт-карт Рутокен SCR 3001 соответствует стандартам ISO 7816 и Microsoft PC/SC, выполнен на базе собственного схемотехнического решения Компании «Актив» и имеет программное обеспечение с возможностью доверенного обновления, обеспечивающее высокий уровень безопасности. Считыватель предназначен для использования любых типов микропроцессорных смарт-карт стандарта ISO, 7816-3 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V), карт с протоколами работы T=0 и T=1.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Партнерство компаний «Актив» и «Ред софт» развивается и крепнет. Наши команды целеустремленно работают над совместными решениями в сфере ИТ и кибербезопасности. Я благодарен экспертам Ред софт за оперативность, профессионализм и взаимопонимание, которые в купе с самими современными технологиями являются основой надежных решений, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных к уровню защиты информации пользователей», - рассказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».

«Технологический прогресс ежедневно ставит перед отечественными разработчиками новые задачи в области защиты информации. Особенно сейчас, когда все массово переходят в цифру. Решать эти задачи возможно исключительно сообща, выстраивая крепкие партнерские отношения. На протяжении многих лет «Ред софт» и «Актив» создают безопасную экосистему РЕД ОС, предлагая рынку актуальные решения», – прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из реестра российского ПО исключат до 30% продуктов по наводке участников рынка

Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной архитектуры. Не ARM

Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября

В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows

С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

«Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Petal Search от Huawei: не только поиск

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021