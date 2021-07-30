ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal

НТЦ ИТ «Роса» и Baikal Electronics объявили об успешном проведенном тестировании на совместимость операционной системы Rosa Enterprise Desktop X5 и процессора Baikal-M, созданного на базе архитектуры ARM.

Проведённые инженерами испытания подтвердили, что ОС Rosa Enterprise Desktop X5 обеспечивает корректную работу на микропроцессоре Baikal-M.

Заказчики, для которых особенно важен высокий уровень защищенности их ИТ-инфраструктуры, получат полностью импортонезависимые программно-аппаратные комплексы, без необходимости поиска и настройки совместимого оборудования.

Baikal-M — отечественная система на кристалле с восемью ядрами ARM Cortex-A57, восьмиядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводительный процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств потребительского и B2B- сегментов.

RED X5 – десктопная версия операционной системы разработки НТЦ ИТ «Роса». В линейке операционных систем Rosa Enterprise также присутствует система RES X5, обладающая поддержкой десктопных аппаратных платформ и систем хранения данных.

Дистрибутив операционной системы RED X5 полностью протестирован на микропроцессоре Baikal-M. Совместный программно-аппаратный стек позволяет создавать основу для защищенной современной цифровой инфраструктуры в компаниях любого масштаба.

«Для того чтобы удовлетворить все требования заказчиков в части конкурентоспособных комплексных отечественных решений, сегодня очень важно наладить сотрудничество между российскими производителями оборудования и программного обеспечения. Технологический стек, разработанный НТЦ ИТ «Роса» и Baikal Electronics, позволяет создать основу для дальнейшего развития экосистемы российского ПО и вычислительной техники», – сказала Влада Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса».

«Мы рассчитываем, что партнерство с НТЦ ИТ «Роса» поможет нам в нашей ключевой задаче – активном развитии экосистемы и продвижении на рынок широкого спектра устройств на процессорах Baikal, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс».