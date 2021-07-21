Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft

Navicon Systems получила статус Microsoft CSP партнера для работы на территории Европы. Он позволяет поставлять облачные сервисы Microsoft с помесячной оплатой напрямую заказчикам, а также оказывать им техническую поддержку.

Немецкая часть группы компаний Navicon авторизована Microsoft для работы в Европе: Navicon Systems получил статус CSP-партнера (Cloud Solution Provider). Благодаря партнерству с Microsoft интегратор сможет помогать цифровой трансформации заказчиков из Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, Прибалтийского региона и других стран, обеспечив их надежными и безопасными облачными сервисами Microsoft. В планах компании попасть в топ 10-интеграторов за счет увеличения доли рынка в сегментах фармацевтики и логистики.

«Экспансия нашего бизнеса в Европу – стратегическая задача для группы компаний Navicon, и получение статуса CSP-партнера Microsoft для работы в регионе – важный шаг на этом пути, – подчеркнул Алексей Маринин, директор по развитию бизнеса Navicon. – Мы глубоко понимаем специфику таких индустрий, например, как фармацевтика, логистика, FMCG, а также знаем, как помочь европейским заказчикам трансформироваться, повысить эффективность управления данными, ускорить принятие управленческих решений с помощью надежных и безопасных облачных сервисов Microsoft, а также наших собственных решений, разработанных на их основе».

Navicon Systems будет напрямую предлагать клиентам такие облачные сервисы, как Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Customer Engagement), Microsoft 365, Power BI и др., с помесячной оплатой, а также возможность оформления бессрочных лицензий или подписки на такие продукты, как Microsoft SQL Server, Microsоft Window Server. Кроме того, интегратор поможет с их внедрением, технической поддержкой, а также будет оказывать консалтинговые услуги. Таким образом, заказчики смогут получить полный комплекс услуг, связанных с облачными сервисами Microsoft.

Navicon уже вышел на международный рынок: интегратор давно сотрудничает с крупнейшими консалтинговыми компаниями, а также реализует проекты в Европе, в частности, в Швейцарии, и в Америке. Сейчас работа ведется преимущественно по трем направлениям: Data Analytics, разработка и интеграция ЕRP и CRM-решений. Новый статус Cloud Solution Provider позволит системному интегратору предоставлять услуги консалтинга и интеграции продуктов Microsoft комплексно.

«Мы поздравляем группу компаний Navicon с получением нового статуса. Высокий уровень профессионализма и экспертизы, клиентоориентированность и надежность, умение обучаться и развиваться, которые демонстрирует интегратор на протяжении многих лет работы на российском рынке, станут залогом его успеха среди европейских заказчиков. Уверен, что Navicon будет для них надежным партнером на пути цифровой трансформации», – подчеркнул Александр Беленький, директор департамента по работе с партнерами Microsoft в России.