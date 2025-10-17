Топливно-энергетический комплекс за год потратил 52 миллиарда на российские чипы и радиодетали

Российские предприятия ТЭК потратили 65 млрд руб. на радиоэлектронную продукцию. 52 млрд руб. пришлось на отечественные товары. К 2030 г. затраты достигнут 1 трлн руб.

65 миллиардов на РЭП

Компании из топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2024 г. потратили 65 млрд руб. на радиоэлектронную продукцию (РЭП). Из этой суммы на российскую РЭП пришлось более 80%, то есть 52 млрд руб. На зарубежную было потрачено 13 млрд руб. Это следует из презентации Министерства энергетики, с которой ознакомился CNews.

Ранее ТАСС сообщало, что общие расходы таких компаний на ПО за тот же период составили 150 млрд руб, и 90% из них пришлось на отечественные решения.

При этом затраты компаний ТЭК на переход на доверенные программно-аппаратные комплексы (ДПАК) составят около 1 трлн руб.

Напомним, что согласно постановлению Правительства 1912, субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны полностью перейти на отечественные доверенные ПАКи до 1 января 2030 г.

Уже 340 субъектов КИИ согласовали планы перехода на ДПАК. А постановление Правительства 1912 касается 400 субъектов.

Сложности внедрения

К сложностям при перехода на ДПАК в Минэнерго отнесли отсутствие полноценных аналогов иностранных ПАК, не истекший срок амортизации действующего оборудования, непрерывность процессов в ТЭК. А также проблемы внедрения и обслуживания и незапланированные расходы и тарифные ограничения.

По словам Ахмата Темирбулатова, представителя «Росатома», компании ТЭК считают, что сроки перехода на доверенные ПАК к 2030 г. слишком короткие. Поэтому компании предложили Минэнерго рассмотреть возможность для отдельных предприятий устанавливать индивидуальные сроки перехода.

Помимо этого, компании просят разработать типовые виды, характеристики и комплектующие ДПАК.

Что такое ДПАК

В ноябре 2023 г. было принято ПП РФ 1912, которое устанавливает правила перехода на доверенные ПАК.

ПАК – это радиоэлектронная продукция, ПО и технические средства, работающие вместе для решения одной или нескольких сходных задач.

Для признания же ПАК доверенным необходимо выполнить ряд требований: ПАК находится в реестре радиоэлектронной продукции, а ПО - в реестре Минцифры или в реестре программ для ЭВМ и БД ЕАЭС. И если программно-аппаратный комплекс реализует функцию защиты информации, то должен иметь сертификат ФСТЭК или ФСБ.