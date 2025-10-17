Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Представители крупнейших автопроизводителей в США 16 октября 2025 г. предупредили, что перебои с поставками микросхем, вызванные спором между Китаем и правительством Нидерландов, могут быстро повлиять на производство автомобилей в Соединенных Штатах и других западных странах. Некоторые автопроизводители General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai и BMW сообщили Reuters, что американские автозаводы могут пострадать уже в ноябре, ведь чипы Nexperia, имеют решающее значение для производства американских запчастей.

Нарушение производственной цепочки

Производство автомобилей в США и Европе может остановиться уже в ноябре 2025 г. из-за нехватки чипов у автопроизводителей General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen и Hyundai, пишет Reuters. Ведь власти Нидерландов неожиданно взяли под контроль в октябре 2025 г. одного из ключевых европейских производителей микрочипов.

Автопроизводители в Соединенных Штатах готовятся к новым потенциальным перебоям в поставках чипов, поскольку ответные меры Китая по контролю за экспортом в отношении голландского поставщика грозят вызвать цепную реакцию, которая может остановить производственные линии не только у американских автопроизводителей, но и у европейских.

30 сентября 2025 г. как писал CNews, в Европейском союзе (Евросоюз) пошли на крайне исключительные меры, взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia. Правительство Нидерландов объявило, что оно взяло под свой контроль китайского производителя компьютерных чипов Nexperia, сославшись на опасения по поводу возможной передачи технологий китайской материнской компании Nexperia, Wingtech Technology. По их мнению, это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности. Также в правительстве уточнили, что пошли на этот шаг после обнаружения неких острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления в Nexperia.

Nexperia Toyota, Ford, Volkswagen, Захват китайского производителя микросхем Nexperia в Европе может нарушить производство авто у General Motors Hyundai и BMW

Автопроизводители в США и их поставщики получили 14 октября уведомление от производителя микросхем Nexperia о том, что он больше не может гарантировать поставку своих микросхем. Это же уведомление получили и представители Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), которые также заявили, что европейское производство автомобилей может быть также значительно нарушено.

В США «Альянс за инновации в автомобилестроении», представляющий General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai и почти всех других крупных автопроизводителей, призвал 16 октября 2025 г. к быстрому решению проблемы. «Если поставки автомобильных микросхем не возобновятся в кратчайшие сроки, это приведет к сбоям в производстве автомобилей в США и многих других западных странах и будет иметь побочные эффекты в других отраслях. Насколько это важно? Думайте сами, решайте сами», — заявил генеральный директор альянса Джон Боззелла (John Bozzella).

Некоторые автопроизводители сообщили Reuters, что американские автозаводы могут пострадать уже ноябре 2025 г. Они отказались называть свои имена из-за деликатности вопроса. По их мнению, чипы, производимые Nexperia, имеют решающее значение для производства американских запчастей и автомобилей.

«Если ситуация не будет быстро решена на политическом уровне, существует риск остановки значительной части мирового автомобильного производства и многих других отраслей промышленности», — заявил возглавляющий ассоциацию немецкой электротехнической и цифровой промышленности ZVEI Вольфганг Вебер (Wolfgang Weber).

Хоть представители BMW заявили Reuters, что эти проблемы пока не повлияли на производство в Европе, но они уже работают над выявлением потенциальных рисков для поставок.

Бумеранг американских санкций

В конце декабря 2024 г. Вашингтон включил Wingtech Technology, которая владеет 100% акций Nexperia, в список США.

Wingtech Technology — китайская компания электронной промышленности, крупный разработчик и производитель полупроводниковой и телекоммуникационной продукции, в том числе смартфонов, ноутбуков и микросхем. Входит в 500 крупнейших частных предприятий Китая, а штаб-квартира расположена в Цзясине, Китай. Помимо Nexperia у Wingtech Technology есть и другие дочерние компании: Wingtech Communications; Guangzhou Delta Imaging Technology; Shanghai Wingtech Information Technology; Kunming Wenxun Industrial.

Nexperia последняя компания в октябре 2025 г., оказавшаяся в центре эскалации глобального торгового конфликта, как писал CNews, предшествовавшего важным переговорам Китая с США.

Судебные документы в октябре 2025 г. показали, что решение правительства Нидерландов было принято после нескольких месяцев усиливающегося давления со стороны США на компанию. Nexperia подвергалась риску воздействия нового правила США, которое распространяет ограничения экспортного контроля на компании, по крайней мере 50% которых принадлежат одной или нескольким организациям, включенным в список организаций США.

Согласно заявлению руководства Nexperia, опубликованному в октябре 2025 г. министерство торговли Китая выпустило уведомление об экспортном контроле, запрещающее компании Nexperia и ее субподрядчикам экспортировать определенные готовые компоненты включая чипы и узлы западным компаниям.

Производитель микросхем

Компания Nexperia занимается массовым производством чипов для автомобильной промышленности, бытовой электроники и других секторов, что делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. Nexperia — это дочерняя структура китайской Wingtech Technology. Более 13 тыс. сотрудников работают в Европе, Азии и США. В компании также есть и многочисленные филиалы в каждом из трех глобальных регионов: Европе, Азии и Америке.

Хотя чипы Nexperia не считаются передовыми, они широко распространены и играют ключевую роль в цепочке поставок автомобильной техники: сотни таких чипов установлены в одном автомобиле. Полупроводники компании Nexperia обеспечивают работу таких функций, как переключатели и управление рулевым колесом. На автомобильный сектор приходится более 60% выручки Nexperia, которая в 2024 г. составила $2,06 млрд.