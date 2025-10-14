CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Виртуальный оператор «СберМобайл» завершил миграцию с зарубежных Redmine и Confluence на российские продукты EvaTeam. Новые системы управления проектами, знаниями и услугами уже используют более 350 сотрудников компании.

Как происходила миграция

«СберМобайл» завершил переход на отечественное программное обеспечение от компании EvaTeam: систему управления проектами EvaProject, систему управления знаниями EvaWiki и систему управления услугами EvaServiceDesk. Ранее компания использовала Redmine и Confluence, однако столкнулась с рядом проблем, включая невозможность покупки лицензий и отсутствие технической поддержки. А также отсутствовал Service Desk, что значительно осложняло жизнь сотрудников и снижало Time To Market.

Проект по импортозамещению систем стартовал в январе и завершился в июле 2025 года. В ходе миграции было перенесено 59 проектов и 31 пространство, включающих весь объем накопленных данных и процессов управления проектами и документооборотом.

Выбор нового программного обеспечения основывался на детальном анализе российских решений, представленных на рынке. Оценивались функциональные характеристики систем, глубина реализации, удобство, масштабируемость и интеграционные возможности.

«Мы отдельно протестировали эргономику интерфейсов: скорость выполнения типовых сценариев, логичность навигации, удобство онбординга и настройки. Зафиксировали результаты в едином сравнительном отчете и по итогам выделили лидера по функционалу и UX», – отметил директор по информационным технологиям и разработке «СберМобайл» Константин Горелик.

После выхода в промышленную эксплуатацию системы успешно используют более 350 сотрудников «СберМобайл». Реализация проекта стала важной частью стратегии импортозамещения, направленной на снижение бизнес-рисков, связанных с использованием зарубежного ПО.

«Продукты EvaTeam — оптимальное решение для успешной реализации программы импортозамещения. Мы предлагаем надежную замену зарубежным аналогам, обеспечивая при этом профессиональную техническую поддержку и возможность кастомизации решений под любые бизнес-задачи. Все наши разработки соответствуют требованиям регуляторов, гарантируя полную безопасность и надежность», – прокомментировал управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

