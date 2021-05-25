Первый миллион Kaizen FM

ИТ-платформа Kaizen, созданная для управления мобильными сотрудниками и автоматизации сервисных процессов в сфере недвижимости, ритейла, ИТ, FM и PM, преодолела знаковый рубеж. Исполнители сделали уже 1 млн задач на этой платформе.

Меньше, чем за два года после своего запуска, инновационная ИТ-платформа Kaizen FM из «системы только для FM» стала полноценным мультимодульным продуктом, который начал использоваться и в ритейле, и в коммунальном хозяйстве, и даже в высокотехнологичных центрах обработки данных. Сегодня в системе объединены около 280 объектов и больше 1800 исполнителей. Ежедневно через Kaizen проходят тысячи заявок.

“Мы рады объявить об этом историческом моменте. Символично, что он произошел ровно в те дни, которые были объявлены нерабочими, но не для искусственного интеллекта. Все заявки обрабатываются им в круглосуточном режиме и распределяются среди тысяч исполнителей - как наших собственных, так и самозанятых подрядчиков. По нашим прогнозам, уже к началу следующего года объем задач, выполненных через наш IT-агрегатор Kaizen FM, удвоится», – сказал Роман Блонов, директор по развитию PropTech Миран.

Платформа Kaizen включает много модулей, из которых три основных: паспортизация, хелпдеск (обработка заявок) и модуль «интеллектуальной» отчетности и аналитики. Воедино они объединены удобным перечнем инструментов, позволяющих заказчику в два клика подавать заявки, отслеживать выполнение поставленных задач в реальном времени с любого своего устройства, оценивать работу и подтверждать выполнение.