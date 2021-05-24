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Qualtrics и Paper Planes заключили стратегическое партнерство

Qualtrics и Paper Planes объявили о заключении стратегического партнерства для реализации проектов в области решений для управления клиентским опытом (Customer Experience) на территории России и стран СНГ. Целью партнерства является объединения уникальной методологии и экспертизы Paper Planes в области Customer Experience, учитывающей особенности работы компаний на российском рынке, и технологических возможностей и глобальной методологии Qualtrics по сбору и анализу отзывов потребителей.

Объединение экспертиз Qualtrics и Paper Planes позволит российским клиентам получать возможности сбора, анализа и интерпретации Customer Experience, основываясь на передовом технологическом опыте и проработанной методологии, учитывающей как глобальные тенденции, так и особенности российских потребителей.

По экспертной оценке Qualtrics и Paper Planes, потенциальный рынок внедрения составляет порядка $10 млн на горизонте 5 лет.

Qualtrics – эксперт в области создания и управления опытом. Компания создала и активно развивает новую категорию и сегмент «Управление экономикой впечатлений» (Experience Management). Обладает значительными технологическими и методологическими наработками для сбора и анализа отзывов клиентов и сотрудников компаний.

Paper Planes — российский специалист в области маркетинга, основанного на данных (Data-driven Marketing). Агентство на протяжении многих лет занимается проблематикой Customer Experience и проработкой маршрута пользователей как в B2B-, так и в B2C-сегментах на основе данных.

Дмитрий Степанов

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