Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion

Максимальные сроки запросил следствие для фигурантов дела о фальсификации доказательств, подтверждающих вину трех владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion, якобы пытавшихся убить гендиректора своей же компании.



Следствие просит назначить максимальное наказание

Следователи запросили максимальные сроки наказания для бывших сотрудников ФСБ и Следственного комитета (СК), обвиняемых в фальсификации преследования в отношении руководства ИТ-дистрибьютора Merlion с целью получения активов компании, пишут «Ведомости».

Закрытый судебный процесс проходит в военном суде в Москве. Сергею Ромодановскому и Рустаму Юсупову (экс-следователи СК) грозит 25 лет лишения свободы, их коллеге Андрею Жирютину — 23 года. Александру Бибишеву и Павлу Крылову (бывшие оперативники ФСБ) предлагается назначить наказание в виде 20 и 18 лет лишения свободы соответственно. Также 18 лет обвинение просит для еще одного фигуранта — адвоката Вадима Лялина.

Подсудимым предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) с использованием служебного положения (ст. 210 УК), покушении на получение взятки в особо крупном размере (ст. 30 УК, ч. 6 ст. 290 УК), фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК), а также злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Merlion основан в 1992 г. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 собственных торговых марок. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний в сфере ритейла и e-commerce, ИТ-услуг, производства. В ГК «Мерлион» входит крупная сеть магазинов электроники «Ситилинк», выручка которой по итогам 2023 г. составила 132,7 млрд руб., а чистая прибыль — около 799 млн руб.

Сфабрикованное дело

ОПС, в которую входили подсудимые, вымогала через адвоката Лялина по 5 млрд руб. с каждого из трех владельцев компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова — за смягчение меры пресечения по обвинению в подготовке покушения на экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.

Крылов, Бибишев, Ромодановский и Юсупов, как считает следствие, не позднее 30 июня 2020 г. сфабриковали результаты оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего все трое руководителей Merlion и глава службы безопасности Борис Левин были арестованы. Позже их выпустили на свободу. Сам Симоненко в апреле 2024 г. уже приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

Группа «решальщиков»

Симоненко, утверждавший, что его пытались убить в 2015 г., был клиентом группы «решальщиков», в которую входили гендиректор компании «Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич, учредитель этой компании Кирилл Качур (бывший сотрудник СК), его отец Виталий Качур (ранее судим), следователь СК Алексей Неснов и инспектор кадрового управления СК Александр Киреев, как писал CNews летом 2023 г.

Неснов, Пашкевич, Виталий и Кирилл Качуры покинули страну. Кирилл Качур признан в России иностранным агентом, выяснил RTVI. Он и его отец находятся в международном розыске.

Указанная группа может быть причастна и к другим преступным эпизодам. Например, к вымогательству трех млн евро у основателя производителя соков «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили и 10 млн евро у замгендиректора «ОМС-Центр» Виктора Найшуллера за непроведение в отношении него следственных действий.