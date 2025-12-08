Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Объем российского рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем в 2025 г. составил 26 млрд руб. Речь идет сервисах с применением беспилотников, таких как мониторинг лесных пожаров, сельскохозяйственные работы, обеспечение воздушной безопасности и другое. По оценкам Министерства промышленности и торговли России, в 2026 г. рынок может вырасти до восьми тысяч единиц техники с объемом уже в 32 млрд руб.

Объем российского рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) в 2025 г. составил 26 млрд руб., пишут «Ведомости». По прогнозам Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, в 2026 г. рынок услуг с использованием БАС может вырасти до 8 тыс. единиц техники с объемом в 32 млрд руб.

В 2025 г. объем рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) составил более 26 млрд руб. Такими оценками с «Ведомостями» поделилась заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Минпромторг впервые оценивал потребность гражданского сектора в беспилотных услугах отдельно от подсчетов заказанных аппаратов.

В 2025 г. были заказаны услуги с использованием более 5 тыс. дронов. В 2026 г. рынок услуг с использованием гражданских дронов может вырасти до 8 тыс., а объем рынка — до 32 млрд руб. Речь идет сервисах с применением беспилотников, таких как мониторинг лесных пожаров, сельскохозяйственные работы, обеспечение воздушной безопасности, проведение поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, картография, инспекция промышленных объектов и линии электропередачи (ЛЭП), наблюдение за ходом строительства, поиск людей в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и логистика.

«Главной целью, которой мы хотим добиться в рамках национального проекта, является формирование естественного спроса на услуги с применением БАС. У нас уже в декабре 2025 г. разработано и опубликовано на портале государственной информационной системы промышленности (ГИСП) три десятка сценариев использования БАС в гражданских отраслях», — отметила госпожа Половченя.

По данным Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), рекордным был государственный гражданский заказ (ГГЗ) на беспилотники в 2024 г.: тогда была законтрактована поставка 2717 БАС на 6,074 млрд руб. В 2025 г. государственный заказ на беспилотники сократился почти вшестеро по сравнению с 2024 г., законтрактованные поставки по ГГЗ — 456 БАС на 1,04 млрд руб.

Национальный проект БАС

Ключевой для отрасли беспилотников национальный проект по БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из государственного бюджета в размере 696 млрд руб. Он состоит из пяти федеральных проектов: «Инфраструктура, безопасность и сертификация», «Перспективные технологии для БАС», «Кадры для БАС», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, сертификация и серийное производство БАС и комплектующих».

Объем финансирования национального проекта с 2024 по 2030 г. на июнь 2025 г. составлял 283 млрд руб., докладывал вице-премьер по транспорту Виталий Савельев Президенту России Владимиру Путину.

До 2030 г. нужно сформировать российский рынок БАС, произвести 46 тыс. аппаратов и довести долю отечественных БАС на рынке до 70%. В 2024 г. объем производства БАС вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. В мае 2025 г. был установлен 31 дронопорт, о чем писал CNews, в восьми субъектах и до конца года будет установлено еще не менее 20 дронопортов, указал Савельев.

Нет понятной стратегии

В октября 2025 г. представители Минпромторга России сообщали о том, что государственные компании проявляют высокий уровень заинтересованности в закупке гражданских БАС.

ООО «БАС-технологии» Аэросъемка объектов недвижимости

Депутат Госдумы Сергей Каргинов по итогам встречи фракции с главой Минпромторга России Антоном Алихановым, призвал профильное ведомство ускорить государственные заказ на гражданские беспилотники, о чем информировал CNews. «Очень много предприятий предлагают решения для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и других ведомств. Но нет понятной стратегии: по какому техническому заданию их производить, кто в итоге будет закупать и как», — сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что из-за отсутствия четкой системы государственных заказов развитие беспилотной авиации в гражданской сфере буксует. По словам депутата, глава Минпромторга отметил, что государственный заказ уже реализуется в отдельных сферах гражданской беспилотной авиации. Кроме того, Алиханов подчеркнул, что наиболее активно технологии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяются в сельском и лесном хозяйстве, а также строительстве.

В апреле 2024 г. Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 г.

Поэтапное развитие

Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Правительство России утвердило распоряжением от 21 июня 2023 г. Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области БАС.

В сентябре 2023 г. стало известно, что Министерство финансов (Минфин) переадресует почти 200 млн руб. из бюджета экологического национального проекта на национальный проект «БАС», о чем писал CNews.

В 2023 г. Минпромторг России оценивал общий объем ГГЗ в 13 тыс. беспилотников до 2030 г. почти в 188 млрд руб., из которых 93 млрд руб. планировалось потратить в 2024-2026 г.

В апреле 2024 г. ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по государственным контрактам в 2024-2025 г. Согласно распоряжению Правительства России от 16.04.2024 №933-р.