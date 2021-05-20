Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и IVA Technologies сообщили о выпуске версии корпоративного мессенджера IVA Connect Desktop, предназначенной для использования на ПК под управлением операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition.

Комплекс испытаний работоспособности приложения в среде защищенной ОС завершился успешно, и по его итогам были подписаны официальный сертификат совместимости и соглашение о технологическом партнерстве вендоров в рамках программы Ready for Astra Linux.

Изначально решение IVA Connect было разработано в 2018 г. для быстрой коммуникации с помощью мобильных устройств или рабочих мест между пользователями IVA MCU — системы унифицированных коммуникаций. Мессенджер имеет мобильную и десктопную версии и позволяет обмениваться сообщениями, документами, фотографиями, аудиофайлами и видеоматериалами, создавать и модерировать чаты, делать персональные аудио- и видеозвонки. При этом используется собственный корпоративный сервер, что позволяет полноценно пользоваться десктопной версией продукта даже без интернета. Функциональность IVA Connect Desktop обеспечивает полный контроль коммуникаций из зоны администрирования, хранение текстовых сообщений и быстрый доступ к архиву, а также возможность создать несколько «компаний» внутри одной организации, воспользовавшись зоной видимости абонентов.

Создание новой версии мессенджера стало продолжением развития системы видеоконференцсвязи IVA MCU и обеспечения ее доступности. В IVA Connect для Astra Linux Special Edition предусмотрен тот же полный набор возможностей, что и в вариантах, предназначенных для Windows и macOS. Для сотрудников организаций, реализующих стратегию импортозамещения, это делает смену версии мессенджера совершенно незаметной.

«Системы видеоконференцсвязи IVA MCU изначально разрабатывалась, как полноценное кроссплатформенное решение, работающее на популярных и востребованных платформах. Поэтому выпуск корпоративного мессенджера для Astra Linux — закономерный и осознанный шаг. Эта операционная система становится стандартом де-факто у все больше числа организаций, так как отвечает требованиям безопасности и не подвержена различным санкционным волнениям. Расширение перечня поддерживаемых систем пусть не глобальный, но очень важный этап в эволюции нашей платформы унифицированных коммуникаций», — отметил Виктор Петров, директор R&D-центра компании IVA Technologies.

«Системы ВКС и мессенджеры в новых реалиях стали необходимостью, поэтому кроссплатформенные решения сегодня как никогда востребованы и позволяют значительно снизить расходы заказчиков на организацию единого цифрового контура. Теперь средства оперативных коммуникаций между сотрудниками доступны для всех, кто заинтересован в защищенных решениях на базе ОС Astra Linux», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.