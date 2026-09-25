Земли под ЦОД не будут выделять в отдельную категорию, как просили участники рынка дата-центров

Росреестр не планирует выделять для ЦОД отдельную категорию разрешенного использования земли. Об этом ранее просила часть игроков рынка. Они ссылались на рост земельных платежей и неопределенность с их размерами.



Инициативу не поддержали

Центры обработки данных (ЦОД) можно будет размещать на земельных участках с любым видом разрешенного использования (ВРИ). Отдельная категория не предусмотрена проектом приказа, опубликованным Росреестром, пишет «Коммерсант».

Таким образом, инициатива, с которой выступали участники рынка дата-центров, не была поддержана ведомством. Это значит, что ЦОД можно будет разместить в здании на участке, предназначенном, например, под офис, склад или производство.

Примечание №2 классификатора ВРИ дополнено формулировкой «размещение в здании, сооружении оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных». На данный момент операторы дата-центров оформляют землю как «связь» или «склад». Закон №244-ФЗ относит ЦОД к инфраструктурным объектам связи.

Мнение Росреестра

По закону «О связи» ЦОД — это совокупность зданий, частей зданий или помещений с инженерными системами для размещения оборудования обработки и хранения данных, а само это оборудование по ст. 130 ГК является движимой вещью. Классификатор ВРИ не регулирует размещение такого оборудования и не содержит отдельных видов для него, поэтому вводить новый ВРИ или дописывать существующие нецелесообразно, прокомментировали в Росреестре.

© .shock / Фотобанк Фотодженика ЦОДам не дают выделенную категорию земельных участков

Представители ведомства отметили, что новый ВРИ потребовал бы менять виды разрешенного использования уже занятых участков, градостроительную документацию и сведения ЕГРН, что затянуло бы проекты, а также создал бы дополнительные риски безопасности.

Инициатива части игроков, по словам директора по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД («Ростелеком») Дмитрия Панышева, обсуждалась на площадке АНО КС ЦОД, но не получила поддержки.

Отраслевое сообщество считает, что действующее законодательство не нуждается в дополнительной детализации, так как уже позволяет размещать ЦОД как инфраструктурные объекты связи на участках различного целевого назначения, сказал Панышев.

У разных участников рынка разные позиции

По мнению президента Ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, противодействие возникло со стороны компаний, которые не хотят легализовать свое текущее положение.

Сейчас под дата-центры используются разные коды — 6.8 «Связь», 4.1 «Административно-деловое управление», 6.12 «Научно-производственная деятельность», что предполагает разные требования и разный объем платежей. «Например, у вас стоит ЦОД на ВРИ 6.9 "Склады". И ЦОД платит по коэффициенту склада, а потом приходит муниципалитет, определяет, что это центр обработки, и выставляет пересчет и пени», — пояснил Дорофеев.

Сторонники отдельного ВРИ отмечали также проблему резкого роста платежей за землю. В Московской области с 1 января 2026 г. для расчета арендной платы за участки с кодом ВРИ «Связь» коэффициент был увеличен с 1,1 до 75. Это создает крайне невыгодное положение для ЦОД, расположенных на таких участках, ведет к росту издержек и, как следствие, к удорожанию услуг связи, добавили в пресс-службе АНО КС ЦОД.

Инициаторы закрепления особого статуса земельных участков с ЦОД предлагали еще и рассмотреть вопрос о запрете изымать их для государственных или муниципальных нужд комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки.