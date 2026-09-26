У российского ПО для станкостроения нашлось 16 «белых пятен»
В области импортозамещения ПО для станкостроения существует 16 «белых пятен» — направлений, где российские решения полностью отсутствуют либо сильно отстают от иностранных. Отсутствие такого ПО может привести к убыткам российских производителей и ухудшению качества их продукции. Ряд проектов по созданию российского ПО в данной области реализует холдинг «Стан».
«Белые пятна» российского ПО для станкостроения
В области российского ПО для станкостроения существует 16 «белых пятен» — областей, в которых российские решения по своим возможностям отстают от иностранных или вовсе отсутствуют. К такому выводу пришли в ИЦК (индустриальном центре компетенций) «Станкостроение», организованном на базе крупнейшего российского производителя станков с ЧПУ (числовым программным управлением) — «Стан».
В области «Проектирование технологии изготовления» иностранным продуктом является Ansys LS-Dyna. Российские решения в данной области полностью отсутствуют по направлениям «Проверка балансировки и позиционирования пуансона» и «Создание управляющих программ для прессов ЧПУ». В направлениях «Моделирование процесса формования профилей», «Прогнозирование утюжки профиля» и «Расчет упреждения поверхности пуансона на величину пружинения» присутствуют три российских продукта — от компаний «Фидесис», «Кванторформ» и «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», — каждый из которых соответствует иностранным аналогам на 40–70%.
В области «Моделирование производственного процесса» иностранным продуктом является Tenomatix Plant Simulation от Siemens Digital Software. В данной области в направлениях «Визуализация работы в 2D- и 3D-режиме», «Математическое моделирование сложных систем», «Возможность интеграции с помощью различных интерфейсов», «Выполнение симуляции без предварительной компиляции модели» и «Создание пользовательских обработчиков событий» есть одно российское решение — от компании «Амальгама», — которое соответствует иностранным аналогам не более чем на 40%.
В области «Управление себестоимостью» иностранным продуктом является Teamcenter от Siemens Digital Industries Software. По направлениям «Предварительный расчет себестоимости на этапе конструкторско-технологической подготовки производства», «Формирование структуры себестоимости изделия» и «Расчет стоимости сервиса и послепродажного обслуживания» есть три российских решения — от «1С», «Омегасофтверрус» и «Сисофт», — каждое из которых соответствует иностранным не более чем на 40%.
В области «Оценка эксплуатационно-технических характеристик и разработка систем технического обслуживания» иностранными ПО являются Cortona 3D от Parallel Graphics, RAM Commander от ALD Reliability and Safety Solutions и Oracle EAM. В данной области по направлению «Формирование и просмотр эксплуатационной и ремонтной документации» присутствуют два российских решения — от «Си Проект» и «Русатом — Цифровые решения», — уровень соответствия каждого из которых иностранным аналогам менее 40%.
По направлению «Прогнозирование потребностей материально-технического обеспечения для парка изделий для стационарного периода эксплуатации, расчет норм расхода запасных частей» присутствует одно российское решение — от компании «Сисофт» — с уровнем соответствия менее 40%. По направлению «Автоматизированный сбор и анализ сведений об эксплуатации экземпляра изделия. Расчет показателей безотказности, эксплуатационной (ремонтной) технологичности, контролепригодности и пр.» есть одно российское решение — от компании «Цифра» — с уровнем соответствия 40–70%.
ИТ-ландшафт станкостроения
Всего в ИТ-ландшафте «Станкостроения» было выделено 28 направлений, сгруппированных по 5 областям: «Проектирование», «Подготовка производства», «Производство», «Сервис» и «Управление инфраструктурой».
Внутри области «Проектирование» выделено 7 направлений: CAD (система автоматизированного проектирования, САПР), ECAD/EDA (тип САПР для проектирования электронных устройств), ECM (система управления корпоративным контентом), IETM (организационно-технические системы для автоматизированной подготовки сопроводительной документации на сложные технические изделия в электронном виде), PDM (система управления данными об изделии), CAE (ПО для расчетов, анализов и симуляции физических процессов в решении инженерных задач) и PCM (разработка ПО для расчета себестоимости на этапе проектирования изделия).
|
Tаблица 1
|
Потребность/функционал
|
Описание
|
Наименование зарубежного ПО
|
Аналог - российское ПО
|
«Аскон»
|
«Топ Системы»
|
«Росатом»
|
ИТиР
|
«Фидезис»
|
«Эремекс»
|
Omega Software
|
Directum
|
IGA Systems
|
«Си Проект»
|
«1С»
|
«Спрут»
|
Adem
|
«Сисофт Девелопмент»
|
«Амальгама»
|
Zyfra
|
Корпорация «Галактика»
|
«Индасофт»
|
Tibbo Systems
|
«Комплексные инфосистемы»
|
Qsoft
|
«Смарт-Сервис»
|
«Экстенсив-Автоматизация»
|
Winnum
|
Проектирование
|
CAD
|
Система автоматизированного проектирования. Программный пакет, который призван создавать конструкторскую и технологическую документация, 3D модели и чертежи
|
SolidWorks, NX CAD, AutoCad Inventor
|
«Компас - 3D» (более 70%)
|
T-Plex CAD (более ’70%)
|
«Сарус"
|
Adem CAD (менее 70%)
|
ECAD, EDA
|
Тип систем автолматизированного проектирования (САПР) для проектирования электронных устрйоств, печатных узлов (плат) и микросхем
|
Altium Designer, AutoCAD, ETpla
|
«Компас Элеткротехника» (более 70%)
|
T-Flex «Элеткротехника»
|
Delta Design
|
ECM
|
Система управления корпоративным контентом - бизнес-плафторма для компаний, которая позволяет организовать и контролировать документооборот, автоматизировать бизнес-процессы и упорядочить медиафайлы
|
ELMA, Open Text
|
Directum RX (более 70%)
|
«1С:ДО» (более 70%)
|
IETM
|
Организационно-технические системы, предназначенные для автоматизированной подготовки сопроводительной документации на сложные технические изделия в электронном виде
|
СПЖЦ IETM (менее 40%)
|
Power Guido (менее 40%)
|
Seamatica (менее 40%)
|
PDM
|
Система управления данными изделии - организованно-технической, обеспчеивающая упрвлаение всей информацией об изделии
|
Teamcenter, CATIA
|
«Лоцман КБ» (более 70%)
|
T-Flex PDM (более 70%)
|
«Сарус» (более 70%)
|
Omega Production (менее 70%)
|
«1С:PDM» (менее 40%)
|
TechologiCS (более 70%)
|
CAE
|
ПО, предназначенное для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач
|
Ansys, LS Dyna, Simancnter, 3DCS
|
APM WinMachine (менее 70%)
|
"T-Flex Анализ» T»-Flex Динамика» (менее 40%)
|
«СПЖЦ CAE» (менее 70%)
|
«Фармпост» (менее 40%)
|
CAE Fidesys (менее 40%)
|
PCM
|
Разработка ПО для расчета себестоимости на этапе проектирования изделия
|
Teamcenter PCM
|
Omega Production (менее 40%)
|
«1С:ERP» (менее 40%)
|
TechnologiCS (менее 40%)
|
Подготовка производства
|
CAPP
|
Автоматизированная система для проектирования техпроцессов и оформления технологчисекой докуменатции
|
Teasmcenter, CATIA
|
«Вертикаль» (более 70%)
|
«T-Flex Технология» (более 70%)
|
«Сарус» (более 70%)
|
«Спрут-ТП-Нормирование» (более 70%)
|
Adem CAPP (более 70%)
|
CAM
|
Системы автоматизации технологической подготовки производства. Системы автоматизированной подготовки производства - общий термин для обозначения погромных систем подготовки информации для станков с числовым программным управлением.
|
Master CAM, NX CAM, ArtCAM
|
T-Flex CAM (менее 40%)
|
«Сарус» (менее 40%)
|
«Спрут CAM» (более 70%)
|
Adem CAM (менее 70%)
|
PLM
|
Прикладное ПО для управления жизненным циклом продукции: это совокупность информационных систем, решающая задачи формирования инженерных данных (средствами CAD/CAM/CAE/CAPP) об изделии
|
Teamcenter CATIA
|
«Лоцман PLM» (более 70%)
|
T-Flex PLM (более 70%)
|
«Сарус» (более 70%)
|
Omega Production (менее 40%)
|
TechnologiCS (более 70%)
|
Product Digital Twin
|
Цифровой двойник (Digital twin) - это программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды
|
Visual Components, Plan Simulation, Process Analytics
|
Analgama Platform (менее 40%)
|
Производство
|
ERP
|
ПО обеспечения для интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия
|
SAP
|
Omega Production (менее 70%)
|
«1C;ERP» (более 70%)
|
TechnologiCS (менее 70%)
|
MCM
|
Информационно-аналитическая система комплексного сетевого планирования, управления, мониторинга и контроля выполнения производственной программы
|
SAP
|
Omega Production (менее 70%)
|
«1C;ERP» (более 70%)
|
TechnologiCS (менее 70%)
|
MES
|
Система управления производственными процессами - специализированное приклдадного ПО, предназанченное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства
|
SAP
|
«1С:ERP» (более 70%)
|
«Спрут-ОКП»
|
TechnologiCS (менее 70%)
|
Industrial Automation Kit (менее 70%)
|
«Галактика MES» (более 70%)
|
QMS, CAQ, CAI
|
Системы менеджмента и контроля качества
|
SAP, Qualio, Arena QMS
|
Quality Assurance (более 70%)
|
LIMS
|
ПО, предназначенное для лабораторными потоками работ и документов, Оно оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных.
|
GenoFAB, Labware LMS, CGM Labdaq
|
Quality Assurance (более 70%)
|
L-LDS (более 70%)
|
SCADA
|
Инструментальная программа, обеспечивающая создание ПО для автоматизации контроля и управления технологическим процессом в режиме реального времени.
|
WinCC QA, Samitic, Aircada
|
TechnologiCS (более 70%)
|
AggreGate (более 70%)
|
«Гаус» (более 70%)
|
SCM
|
Управление цепочками поставок. Управление запасами.
|
SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, 365
|
Plant Production Planning (более 70%)
|
WMS
|
Система управления скалдом
|
SAP, Oracle, Microsoft Dymnamics, 365
|
«1C:ERP» (более 70%)
|
TechnologiCS (более 70%)
|
AggreGate (более 70%)
|
«Гаус» (более 70%)
|
HCM
|
Управление кадрами и расчет заработной платы.
|
Bamboo HR, SAP, ADP
|
«1C:ЗУП» (более 70%)
|
BI
|
Система бизнес-анализа.
|
Power BI, SAP
|
СПЖЦ BI (более 70%)
|
«1С :Аналитика» (более 70%)
|
ИТ-ландшафт Сервис
|
CRM
|
ПО для автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентами
|
Salesforce, Click CRM
|
«Битрикс24» (более 70%)
|
AmoCRM (более 70%)
|
FSM
|
Специализированное ПО, которое позволяет управлять мобильными сотрудниками и сервизными процессами на всех этапах оказания услуг: от получения заявки до подписания акта выполненных работ.
|
ServiceTitan, Kickserv
|
HubEx (менее 70%)
|
MR/VR/AR
|
Виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность
|
Adobe Aero, Vitoria, Gravity Sketch
|
T-Flex VR (более 70%)
|
TechnologiCS (более 70%)
|
ТОиР
|
Совокупность программных средств для оптимизации и контроля процессов, связанных с ремонтом и обслуживанием аппаратной части, агрегатов и узлов промышленных и производственных предприятий
|
SAP
|
«1С:ТОИР» (менее 70%)
|
Управление инфраструктурой
|
IIoT
|
Промышленный интернет вещей - многоуровневая система, включающая в себя датчики и контроллеры, установленные на узлах и агрегатах промышленного объекта, средства передачи собираемых данных и их визуализации, мощные аналитические инструменты интерпретации получаемой информации и многие другие компоненты
|
ThingWorx
|
«Инфраструктурная IoT платформа» (менее 70%)
|
TechnologiCS (менее 70%)
|
Zyfra IIOT Platform (менее 70%)
|
AggreGate (менее 70%)
|
EAM
|
Система управления основными фондами. Предназанчена для автоматизации бизнес-процессов учета, технического обслуживания и ремонта основных фондов
|
SAP, IBM Maximo
|
TechnologiCS (менее 70%)
|
«Галактика EAM» (менее 40%)
|
MDC
|
Мониторинг производственного оборудования
|
Montronix
|
АИС «Диспетчер» (менее 70%)
|
DPA (менее 70%)
|
«Winnum Станки» (менее 70%)
Источник: CNews Analytics
В данном направлении западными продуктами являются SolidWorks, NX CAD, AutoCAD, Inventor, Altium Designer, AutoCAD, EPLAN, ELMA, Open Text, Teamcenter, CATIA, Ansys, LS-Dyna, Simcenter, 3DCS и Teamcenter PCM.
В направлениях CAD, ECAD/EDA, ECM и PDM решения российских компаний «Аскон», «Топ Системы», «Росатом», «Эремекс», Directum RX, «1С» и «Сисофт» соответствуют иностранным аналогам не менее чем на 70%. В направлениях IETM, CAE и PCM решения российских компаний «Росатом», IGA Systems, «Си Проект», «Топ Системы», «ИТиР», «Фидесис», Omega Software, «1С» и «Сисофт» соответствуют иностранным менее чем на 40%. В направлении CAE также решения «Росатома» и «Аскона» соответствуют иностранным на 40–70%.
В области «Подготовка производства» выделено 4 направления: CAPP (автоматизированная система для проектирования техпроцессов и оформления технологической документации), CAM (система автоматизации технологической подготовки), PLM (прикладное ПО для управления жизненным циклом продукции) и Product Digital Twin (цифровой двойник — цифровой аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы).
В данной области западными продуктами являются Teamcenter, CATIA, Mastercam, NX CAM, ArtCAM, Visual Components, Plant Simulation и Process Analytics. По направлениям CAPP, CAM и PLM решения российских компаний «Аскон», «Топ Системы», «Росатом», «Спрут», ADEM и «Сисофт девелопмент» соответствуют иностранным не менее чем на 70%. В то же время в направлении Product Digital Twin российский продукт от компании «Амальгама» соответствует иностранным менее чем на 40%.
В области «Производство» выделено 10 направлений: ERP (ПО для интеграции производства и операций), MCM (информационно-аналитическая система комплексного сетевого планирования), MES (система управления производственными процессами), QMS (CAD, CAI, система менеджмента контроля качества), LIMS (ПО для управления лабораторными потоками работ и документов), SCADA (инструментальная программа, обеспечивающая создание ПО для автоматизации контроля и управления технологическим процессом в режиме реального времени), SCM (управление цепочками поставок и запасами), WMS (система управления складом), HCM (управление кадрами и расчет заработной платы) и BI (система бизнес-анализа).
Иностранными продуктами в этой области являются SAP, Qualio, Arena QMS, GenoFAB, LabWare LIMS, CGM Labdaq, WinCC OA, Simatic, Aircada, Oracle, Microsoft Dynamics 365, BambooHR, ADP и Power BI. Во всех из этих направлений есть российские продукты, соответствующие иностранным не менее чем на 70%; их разработчиками являются «Росатом», «ИндаСофт», Zyfra, Omega Software, «1С», «Сисофт девелопмент», корпорация «Галактика», Tibbo Systems, LogistiX, «Комплексные инфосистемы», «Индасофт» и «Спрут».
В области «Сервис» выделено 4 направления: CRM (ПО для автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентами), FSM (специализированное ПО для управления мобильными сотрудниками и сервисными процессами), MR/VR/AR (виртуальная, дополненная и смешанная реальность) и ТОиР (совокупность программных средств для оптимизации и контроля процесса).
Разработчиками иностранных продуктов в данной области являются Salesforce, Click CRM, Adobe Aero, Vuforia, Gravity Sketch и SAP. В направлениях CRM и MR/VR/AR функционал российских продуктов, разработанных «1С», Qsoft, «Топ Системы» и TechnologiCS, соответствует иностранным не менее чем на 70%. А вот в направлениях FSM и ТОиР функционал российских продуктов, разработанных соответственно «1С» и «Смарт-Сервис», соответствует иностранным продуктам лишь на 40–70%.
В области «Управление инфраструктурой» выделено три направления: IIoT (промышленный интернет вещей), EAM (система управления основными фондами) и MDC (мониторинг производственного оборудования). Иностранными продуктами в данной области являются ThingWorx, SAP, IBM Maximo и Monitorix; разработки российских компаний в данной области — «Росатом», Zyfra, «Сисофт девелопмент», Tibbo Systems, «Экстенсив-Автоматизация» и Winnum — соответствуют иностранным продуктам на 40–70%.
Разработка российского ПО для моделирования формования профилей
В рамках ИЦК «Станкостроение» было одобрено два ОЗП (особо значимых проекта). Один из них — «Программный комплекс для моделирования процесса формования профилей», реализуемый «Фидесис» по заказу «Стан». Российских аналогов у данного продукта нет. При этом невозможность построить и визуализировать математическую модель процесса деформации профиля при обработке давлением может привести к получению изделий с несоответствующими требованиям характеристиками.
Разрабатываемая система должна будет иметь следующие функции: оценка возможности изготовления профильных деталей, прогноз утюжки профиля, определение технологических параметров, проверка балансировки и позиционирования пуансона, создание управляющих программ для ЧПУ, расчет упреждения поверхности пуансона на величину пружинения, моделирование процесса формования, визуализация поведения заготовки и оценка технологических ограничений на основе кинематической схемы конкретного пресса.
В рамках проекта будет создано CAD-CAE-CAM-решение, обеспечивающее процесс изготовления деталей от геометрической модели до изготовления на прессе с ЧПУ. В CAD-пакете готовится геометрическая модель изделия, эта геометрическая модель импортируется в CAE-пакет, в котором строится цифровая модель с использованием метода конечных элементов, CAM-пакет формирует управляющую программу для изготовления изделия. Разрабатываемая система должна работать с российскими процессорами «Эльбрус» и «Байкал», поддерживать российские СУБД Postgres Pro Enterprise и «Синергия БД», должна поддерживать работу на Windows, Astra Linux и Alt Linux и должна быть разработана с использованием отечественного геометрического ядра.
Разработка российского ПО для Product Cost Management
Другой ОЗП — «Разработка ПО для расчета себестоимости на разных этапах ЖЦИ (Product Cost Management)». Продукт разрабатывается «Росатомом» и «Топ Системы» по заказу «Стан»; российских аналогов у данного продукта нет. Если проект не состоится, «Стан» может получить убытки вследствие невозможности корректной оценки маржинальности контракта поставки, получить упущенную выгоду вследствие несвоевременного предоставления технико-коммерческого предложения заказчику, упущенную выгоду вследствие невозможности формирования оптимального предложения заказчику. Кроме того, стоимость продукции может увеличиваться вследствие неоптимального управления затратами на изделие, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции.
Функционалом ПО должно стать: предварительный расчет стоимости продукта при конфигурировании под требования заказчика для принятия обоснованных решений о предоставлении оптимального предложения заказчикам; предоставление механизмов расчета стоимости для обеспечения единообразия в процессе оценки стоимости продукции; обеспечение возможности обмена информацией о стоимости продукта внутри подразделений компании; помощь в направлении коммерческих предложений с обоснованной и конкурентоспособной оценкой стоимости продукта.
Также система должна: интегрироваться с другими системами управления жизненным циклом продукта для эффективного управления данными по стоимости продукта на протяжении всего его жизненного цикла; обеспечивать полную прозрачность процесса формирования стоимости для всех причастных сотрудников, формируя наглядную структуру себестоимости, в которую должны входить затраты на материалы, оплату труда, оборудование, с целью отслеживания факторов, влияющих на стоимость продукта, и дальнейшего принятия мер по ее оптимизации; позволять рассчитывать стоимость изделия на основе имеющихся данных о расходах на проектирование и производство сконфигурированного под требования заказчика изделия.
Другие проекты в области российского ПО для станкостроения
В рамках ИЦК «Станкостроение» рассматриваются еще два проекта. Один из них — это «Разработка программной среды имитационного моделирования систем и процессов». Продукт разрабатывается «Росатомом» по заказу «Стан». Аналогичных российских продуктов нет. В случае, если проект не состоится, «Стан» получит убытки ввиду неэффективного планирования производства, упущенную выгоду по причине невозможности оказания комплексных услуг по созданию/модернизации производства и столкнется с отсутствием точной расчетной модели для оценки эффективности инвестиционных проектов заказчиком, связанных с развитием производственных мощностей.
|
Tаблица 1
|
Группа бизнес-функций
|
Бизнес-функция 1 уровня
|
Бизнес-функция 2 уровня
|
Функционально-технические требования к ПО
|
Приоритет
|
Бизнес-функция 3 уровня
|
Производитель зарубежного ПО
|
Наименование зарубежное о ПО
|
Основной класс ПО
|
Интегральная оценка возможностей использования стека российских продуктов для реализации бизнес-функции
|
Российское ПО
|
«Фидесис»
|
«Кванторформ»
|
«Российский федеральный ядерный центр-всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»
|
«Амальгама»
|
«1С»
|
«Омбегасофтвер рус»
|
«Сисофт»
|
«Си Проект»
|
«Русако - Цифровые решения»
|
«Цифра»
|
Основная деятельность
|
Технологическая подготовка производства
|
Проектирование технологии изготовления
|
1. Проверка балансировки и позиционирования пунсона. 2, Моделирование процесса формирования. 3. Прогнозирование технологических отказов. 4. Прогноз утяжки профиля. 5. Создание управляющих программ для ЧПУ. .6. Визуализация поведения заготовки. . 7. Определение технологических параметров. 8. Расчет упреждения поверхности пунасона на величину пружиненния. .9. Оценка технологических ограничений на основе кинематичсекой схемы конкретного пресса.
|
1
|
Проверка балансировки и позиционирования пуансона
|
Ansys
|
Ansys LS-Dyna
|
CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов)
|
Решения отсутствуют
|
Решения отсутствуют
|
Решения отсутствуют
|
Решения отсутствуют
|
Моделирование процесса формирования профилей
|
Ansys
|
Ansys LS-Dyna
|
CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов)
|
40 - 70%
|
CAE Fidesys (40 -70%)
|
Программа моделирования технологических процессов обработки металлов давление (QForm) (40 - 70%)
|
Программный модуль «Система» обеспечения инженерных арсчетов» комплекса программ в защищенной исполеннии «Сситема» полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» (СПЖЦ CAE) (40 - 70%
|
Прогнозирование утюжки профиля
|
Ansys
|
Ansys LS-Dyna
|
CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов)
|
40 -70%
|
CAE Fidesys (40 - 70%)
|
Программа моделирования технологических процессов обработки металлов давление (QForm) (40 - 70%)
|
Программный модуль "Система обеспечения инженерных расчетов» комплекса программ в защищенном исполнении «Сситема полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» (СПЖЦ CAE) (40 - 70%)
|
Создание управляющих программ для ЧПУ
|
Ansys
|
Ansys LS-Dyna
|
CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов)
|
Решения отсутствуют
|
Решения отсутствуют
|
Решения отсутствуют
|
Решения отсутствуют
|
Расчет упреждения поверхности пуансон на величину пружинеия
|
Ansys
|
Ansys LS-Dyna
|
CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов)
|
40 - 70%
|
CAE Fidesys (40 - 70%)
|
Программа моделирования технологических процессов обработки металлов давление (QForm) (40 - 70%)
|
Программный модуль "Система обеспечения инженреных расчетов» комплекса прогармм в защищенном исполнении «Система полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» (СПЖЦ CAE) (40 - 70%)
|
Вспомогательная деятельность
|
Технологическая подготовка производства
|
Моделирование производственного процессе
|
1. Визуализация работы моделей в 2D и 3D -режима. 2. Возможность строить наглядные модели сложных систем без специальных знаний в области математического моделирования. 3. Возможности интеграции с помощью различных интерфейсов (файловых, СУБД, прикладных, программных), 4. ВЫполнение симуляции без предварительной компиляции модели. 5. Создание пользовательских обработчиков событий.
|
1
|
Визуаизация работы моделей в 2D и 3D-режиме
|
Siermens Digital Industries Software
|
Tecnomatix Plant Simulation
|
DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT)
|
менее 40%
|
Analgama Platfrom (менее 40%)
|
1
|
Возможность строить наглядные модели сложных систем без специальных знаний в области математического моделирования
|
Siermens Digital Industries Software
|
Tecnomatix Plant Simulation
|
DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT)
|
менее 40%
|
Analgama Platfrom (менее 40%)
|
2
|
Возможность интеграции с помощью различных интерфейсов (файловых, СУБД, прикладных, программных)
|
Siermens Digital Industries Software
|
Tecnomatix Plant Simulation
|
DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT)
|
менее 40%
|
Analgama Platfrom (менее 40%0
|
1
|
Выполнение симуляции без предварительной компиляции модели
|
Siermens Digital Industries Software
|
Tecnomatix Plant Simulation
|
DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT)
|
менее 40%
|
Analgama Platfrom (менее 40%)
|
2
|
Создание пользователя сикх обработчиков событий
|
Siermens Digital Industries Software
|
Tecnomatix Plant Simulation
|
DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT)
|
менее 40%
|
Analgama Platfrom (менее 40%)
|
Управление экономикой предприятия
|
Управление себестоимостью
|
1. Предварительный расчет себестоимости на этапе конструкторско-технологической подготовки производства. 2. Формирование структуры себестоимости изделия. . Расчет стоимости сервиса и послепродажного обслуживания
|
1
|
Предварительный расчет себестоимости на этапе конструкторско-технологической подготовки производства
|
Siemens Digital Industries Software
|
Teamcenter
|
PCM - Система управления затратами на продукцию
|
«1С:ERP Управление предприятием 8» (менее 40%)
|
Информационная система управления промышленным предприятием «Omega Production» (менее 40%)
|
TechnologiCS (менее чем 40%0
|
Формирование структуры себестоимости изделия
|
Siemens Digital Industries Software
|
Teamcenter
|
PCM - Система управления затратами на продукцию
|
«1С:ERP Управление предприятием 8» (менее 40%)
|
Информационная система управления промышленным предприятием «Omega Production» (менее 40%)
|
TechnologiCS (менее 40%)
|
Расчет стоимости сервиса и послепродажного обслуживания
|
Siemens Digital Industries Software
|
Teamcenter
|
PCM - Система управления затратами на продукцию
|
«1С:ERP Управление предприятием 8» (менее 40%)
|
Информационная система управления промышленным предприятием «Omega Production» (менее 40%)
|
TechnologiCS (менее 40%)
|
Вспомогательная деятельность
|
Сервис и послепродажное обслуживание
|
Оценка эксплуатационно-технических характеристик и разработка систем технического обслуживания
|
1. Формирование и просмотр эксплуатационной и ремонтной интерактивной документации. 2. Автоматизированный сбор и анализ сведений об эксплуатации экземпляра изделия. Расчет показателей безотказности, эксплуатационной (ремонтной) технологичности, контроллепригодности и др. 3. Пролнозирование потребностей МТО для парка изделий для стационарного периода эксплуатации. Расчет норм расхода запасных частей.
|
3
|
Формирование и просмотр эксплуатационной и ремонтной интерактивной документации
|
Parallel Graphics
|
Cortona 3D
|
IETM
|
менее 40%
|
Seamatica (менее 40%0
|
СПЖЦ IETM (менее 40%)
|
Автоматизированный сбор и анализ сведений об эксплуатации экземпляра изделия. Расчет показателей безотказности, эксплуатационной (ремонтной) техничности, контрллепригодности и др.
|
ALD Reliability and Safety Solutions
|
RAM Commander
|
MDC
|
40 - 70 %
|
«Диспетчер» (40 - 70%0
|
Прогнозирование потребностей МТО для парка изделий для стационарного период эксплуатации. Расчет норм расхода запасных частей
|
Oracle
|
Oracle EAM
|
EAM
|
40,00%
|
TechnologiCS (менее 40%)
Второй проект — «Разработка ПО для управления эксплуатационно-техническими характеристиками и технической эксплуатацией станочных парков», его заказчиком является «Стан». Российских аналогов у данного продукта нет. Если проект не состоится, «Стан» рискует получить упущенную выгоду при заключении контрактов на техническое обслуживание и ремонт станочных парков ввиду отсутствия технико-экономических показателей по эксплуатации выпускаемых станков, потери в результате простоев эксплуатируемых станочных парков из-за неоптимальной технической эксплуатации, завышенные эксплуатационные расходы по причине отсутствия расчетной модели для оценки стоимости эксплуатации и оптимизации систем технического обслуживания станочных парков и длительные сроки обслуживания по причине отсутствия интерактивной электронной эксплуатационной и ремонтной документации и электронных СО по эксплуатации.