Сервис для отслеживания заказов от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» стал универсальным инструментом для работы с водителем

В сервисе «АТИ водитель» появились новые инструменты для работы с заказами. Теперь логист может поделиться ссылкой на отслеживание с заказчиком, а удобный чат позволяет ему обмениваться с водителем документами и фотографиями. Также приложение теперь ведет отслеживание груза, даже если водитель не в сети, и присылает последнему push-уведомления, напоминающие о смене статуса заказа.

Приложение «АТИ водитель» является частью экосистемы ATI.SU с осени 2020 г. Оно позволяет отследить на карте местоположение груза в режиме реального времени. Логист компании-перевозчика отправляет заказ водителю прямо в приложение, тот открывает доступ к своей геопозиции.

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» развивает сервис как бесплатный внутренний инструмент для грузовладельцев и логистов, который упрощает процесс отслеживания заказов, так как не у всех водителей установлены специальные системы мониторинга.

Приложение вызвало большой интерес у пользователей, и команда разработчиков внесла в него ряд улучшений, чтобы вывести на новый уровень. Благодаря доработкам «АТИ водитель» стал универсальным сервисом для работы с заказами и водителями.

Теперь с сервисом могут взаимодействовать внешние пользователи, не зарегистрированные на бирже. Во-первых, логисты могут добавлять в приложение и отслеживать любые заказы, даже полученные за пределами биржи ATI.SU. Во-вторых, они могут поделиться ссылкой на отслеживание груза с любым экспедитором или заказчиком.

В приложении логисты могут хранить всю информацию о перевозке в одном месте. Это стало возможным благодаря встроенному чату. Он позволяет оставаться на связи с водителем и обмениваться с ним документами, не используя сторонние мессенджеры. Это удобно не только для логистов, но и для перевозчиков, так как они тоже получают всю информацию о заказе с помощью одного приложения.

Также разработчики учли особенности работы водителей: например, возможное отсутствие сети на некоторых трассах. Если водитель не выходит в интернет, приложение все равно продолжает отслеживать его перемещения. Так как GPS и ГЛОНАСС работают без привязки к интернету, «АТИ водитель» собирает данные и при подключении к сети передает их на сервер. Еще одна особенность работы водителя – различные обстоятельства в пути, из-за которых он может забыть обновить статус заказа. В таком случае приложение пришлет ему напоминание: если подходит дата загрузки – что пора взять заказ, если дата разгрузки – что пора его завершить. Это обновление приносит пользу и для логистов, так как они всегда узнают актуальный статус сделки.

При этом работа приложения не заточена исключительно под междугородние перевозки: даже если грузовладельцу нужно перевезти товары из одного района города в другой, он может отследить передвижения водителя и удостовериться, что с заказом все в порядке. Сервис работает в любой точке России, а также в странах СНГ и Европы, где есть возможность использовать GPS.

«Кажется, что мониторинг – это преимущество для грузовладельцев и компаний-перевозчиков, но это не совсем так. На самом деле приложение в равной степени полезно как для них, так и для водителей. Ведь по пути могут произойти различные непредвиденные ситуации, и трекинг заказа является своеобразной гарантией для последних. Например, данные из приложения могут подтвердить, что водитель прибыл на разгрузку вовремя. В отличие от других трекинг-приложений, "АТИ водитель" позволяет полностью управлять всеми этапами выполнения заказа –от приема и получения документов до закрытия, не используя другие сервисы. К тому же сервис полностью бесплатный. Для использования его нужно только скачать, что очень удобно для небольших компаний или самозанятых водителей», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».