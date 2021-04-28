Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced

Sberсloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», представила обновленный сервис Mapreduce Service (MRS) с поддержкой Clickhouse.

Пользователи облачной платформы Sberсloud.Advanced получили возможность с помощью Mapreduce Service разворачивать, использовать и управлять популярной СУБД Clickhouse.

Mapreduce Service предоставляет простые и удобные инструменты для балансировки данных при расширении узлов Clickhouse в кластере. Клиенты Sberсloud могут определять режим и время балансировки данных на основе характеристик сервиса, чтобы обеспечить его доступность. Кроме того, MRS использует архитектуру развертывания высокой доступности на основе Elastic Load Balance — сервиса для автоматического распределения трафика на несколько внутренних узлов.

Система управления базами данных Clickhouse поддерживает язык определения данных, который позволяет динамически создавать, изменять или удалять базы данных, таблицы и представления без перезапуска служб; поддерживает язык обработки данных, который позволяет динамически запрашивать, вставлять, изменять или удалять данные; контроль разрешений поддерживает настройку доступов для работы с базами данных или таблицами для обеспечения безопасности данных. Также доступна услуга резервного копирования и восстановления данных с поддержкой экспорта, импорта и их восстановления, а распределенное управление обеспечивает режим кластера для автоматического управления несколькими узлами базы данных.

Генеральный директор Sberсloud Евгений Колбин сказал: «В облаке Sberсloud.Advanced уже сейчас доступно более 50 разнообразных облачных сервисов. Это больше, чем на какой-либо другой российской облачной платформе. Запуск компонента Clickhouse в рамках нашего сервиса Mapreduce Service еще больше расширяет возможности пользователей Sberсloud.Advanced при работе с большими объемами данных в режиме реального времени. Мы рады предложить нашим клиентам столь актуальный и востребованный на российском рынке продукт как Clickhouse, на надежной и безопасной платформе корпоративного уровня. Современные продукты и сервисы в области веб-аналитики, контекстной рекламы, мониторинга бизнес-метрик в режиме реального времени, игровой индустрии и IoT активно используют Clickhouse, и теперь наши клиенты смогут работать с этой современной CУБД непосредственно в облаке Sberсloud.Advanced».

Clickhouse – столбцовая система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, ориентированная на анализ и обработку данных в реальном времени. Поддерживает язык запросов на основе SQL, отличается максимальной степенью сжатия и высокой скоростью обработки запросов, особенно при агрегационном анализе и работе с «широкими» и «длинными» таблицами.

Clickhouse широко используется в области интернет-рекламы, анализа приложений и веб-трафика, телекоммуникаций, финансов и интернета вещей.

Сервис Mapreduce Service (MRS), входящий в состав облака Sberсloud.Advanced, представляет собой надежную, безопасную и простую в использовании платформу для анализа и вычисления массивов данных. MRS предлагает возможности гибкого масштабирования при быстром росте в сценариях, когда емкости кластерного хранилища или вычислительных ресурсов процессора недостаточно.