Microsoft полезла в карманы программистов. Часть бесплатных функций GitHub хотят сделать платными. Разработчиков это бесит

Microsoft вознамерилась брать плату за часть функций GitHub, которые раньше были бесплатными. Она хочет, чтобы разработчики платили ей за использование собственных раннеров в приватных репозиториях, притом буквально поминутно. Программисты обрушили на Microsoft свою ярость, и та теперь планирует отказаться от своих планов. Окончательное решение пока не принято.

Тариф поминутный

Корпорация Microsoft решила взимать дополнительные деньги с разработчиков, пользующихся GitHub. Многие функции этого репозитория и без того платные, но Microsoft решила, что их недостаточно.

Microsoft хочет, чтобы с марта 2026 г. все владельцы приватных (непубличных) репозиториев платили ей деньга за использование собственных раннеров. Более того речь буквально о поминутном тарифе – каждая минута работы раннера будет стоить $0,002. Публичные репозитории нововведение пока не затрагивает.

Раннер представляет собой виртуальный сервер или среду, которая нужна для запуска заданий в фреймворке GitHub Actions. В GitHub их два вида: собственные раннеры, которые запускаются на «железе» пользователей; hosted-раннеры, которые работают на облачной инфраструктуре Microsoft. Платными планируется сделать именно собственные раннеры, к которым, Microsoft, по сути, никакого отношения не имеет.

Daniil Komov / Unsplash Программисты, мягко говоря, не в восторге от планов Microsoft залезть к ним в кошелек

Сумма в размере $0,002 может показаться совершенно незначительно лишь при первом приближении. Некоторые разработчики подсчитали, что алчность одной из крупнейших корпораций в мире обойдется им в тысячи долларов в месяц, в дополнение к тем деньгам, что он уже тратят на GitHub.

Напомним, GitHub принадлежит Microsoft с июня 2018 г.

Пользователи негодуют

Новая ценовая политика Microsoft вызвала крайне негативные эмоции у разработчиков. Нововведение широко обсуждается на разных площадках и за считанные дни набирает сотни комментариев. Одну из таких тем на Reddit в сабреддите devops создал пользователь markmcw, и за два дня под ней образовалось свыше 200 ответов и более 760 «лайков».

«Microsoft все равно, кому еще вы платите, главное, чтобы вы платили им. Таков их принцип работы с самого начала. Отсюда и название Microsoft», – гласит комментарий пользователя BlueHatBrit в этой теме.

По всей видимости, в Microsoft прекрасно понимали, что взимание платы за собственные раннеры в частных репозиториях пользователей как минимум не обрадует. На это косвенно указывает тот факт, что первый же вопрос в разделе часто задаваемых вопросов, прикрепленном к сообщению в блоге о новых расценках: «Почему с меня взимается плата за использование моего собственного оборудования?»

Обсуждение новой идеи Microsoft идет полным ходом

«По сути, GitHub теперь берет плату за «менеджмент» вашего же железа. Это как если бы вас стали брать за парковку собственного автомобиля у своего же дома, потому что вы используете общую дорогу. Считаю, что если вы купили и содержите «автомобиль» (свой раннер), то парковаться у своего «дома» (в своем проекте) вы должны бесплатно. А наша задача – просто сделать дорогу (платформу) к вашему дому качественной и удобной, – сказал CNews Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман» (входят в экосистему «Группы Астра»). – В целом, ситуация с изменением политики GitHub – это закономерный этап эволюции любой крупной коммерческой платформы. Когда сервис становится де-факто стандартом, компания начинает оптимизировать свою бизнес-модель, и зачастую это происходит за счет самых активных и «сложных» пользователей. По сути, решение GitHub – это изменение логики доверия: когда инфраструктурная составляющая, которая была бесплатной основой для вашей экономии, внезапно становится статьей расходов».

Поменять ботинки, не касаясь земли

Стоит отметить, что GitHub – самый известный и популярный Git-репозиторий в мире, но при этом далеко не единственный. Существует, к примеру, GitLab, а российские власти так и вовсе хотели сделать суверенный государственный аналог GitHub. Впрочем, дальше идеи дело не пошло – проект заморожен на неопределенный срок с марта 2024 г.

С другой стороны, в России есть множество частных Git-репозиториев. Один из них, GitFlick, развивает «Группа Астра». У Сбербанка есть аналогичный сервис – GitVerse.

Нельзя исключать, что многие пользователи GitHub начали подыскивать альтернативный репозиторий. Microsoft же, увидев, как сильно она разозлила разработчиков, поспешила все исправить.

В своем профиле в заблокированной в России соцсети Х Microsoft написала, что, возможно, допустила ошибку, в одностороннем порядке объявив о планах взимать плату с пользователей за использование собственных раннеров в частных репозиториях. «Мы прочитали ваши сообщения и учли ваши отзывы, – говорится в заявлении Microsoft. – Мы откладываем объявленное изменение системы оплаты для самостоятельно размещаемых GitHub Actions, чтобы у нас было время пересмотреть наш подход».

Однако это совершенно не означает, что Microsoft отказалась от планов по монетизации собственных раннеров пользователей. Как пишет The Register, она по-прежнему намерена предпринять шаги для компенсации «реальных затрат» (real costs), связанных с раннерами.

В комментариях к заявлению Microsoft пользователи подметили. Что корпорация не заявляла что никогда не будет взимать плату за собственные раннеры – она лишь сообщила, что откладывает это нововведение. По мнению комментаторов, что введение платы за собственные раннеры, вероятнее всего, неизбежно.