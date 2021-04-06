Спецпроекты

Henkel оптимизировала промоакции с помощью ИИ-решения Rubbles

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Henkel внедрила ИИ-решение российской ИТ-компании Rubbles, позволяющее улучшить точность планирования и повысить продажи моющих средств, выпускаемых под брендами компании. Разработанная с применением технологий искусственного интеллекта система начала работать в июле 2020 г. и за девять месяцев привела к увеличению точности планирования промоактивностей на 10%. Модель также позволяет увеличить скорость расчета прогноза и избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

Решение на базе искусственного интеллекта позволяет сотрудникам компании оценивать эффективность различных промосценариев и выбирать оптимальный с точки зрения поставленных целей. Сотрудник компании-производителя определяет перечень продукции, время начала, продолжительность, механику и тип поддержки будущей акции. Например, стиральный порошок будет продаваться со скидкой в размере 20% в течение трех недель, параллельно будет идти реклама акции на ТВ. Полученные данные попадают в систему прогнозирования на базе ИИ, которая производит расчет прогноза спроса и оценку эффективности промо по каждому товару. Внедрение решений на базе искусственного интеллекта — часть развития цифровых технологий Henkel, являющихся одним из ключевых стратегических приоритетов компании.

В модели Rubbles заложены признаки с описанием товара, ритейл-сети, в магазинах которой планируется промо (ширина матрицы, количество торговых точек, региональная представленность, ширина ассортиментной матрицы т. д.), механики акции, а также признаки, описывающие поведение продаж, и ценовое восприятие клиентов (ценовая эластичность, частота проведения промо, историческая глубина скидок и т. д.). Для эффективной работы системы необходимо накопить исторические данные об эффективности проводимых промоакций за период в полтора года.

Александр Зараковский, руководитель направления товарной аналитики Rubbles, сказал: «Для компаний сегмента FMCG, где с каждым годом растет доля промопродаж, искусственный интеллект позволяет добиться конкурентного преимущества за счет увеличения точности планирования и выбора наиболее эффективных промосценариев. Поддержка принятия решений с помощью ИИ позволяет компаниям улучшить клиентский сервис, сбалансировать производственные планы, оптимизировать складские мощности и высвободить замороженные в запасах бюджеты».

Петр Нодель, руководитель информационной поддержки продаж Henkel подразделения Laundry & Home Care, сказал: «Реализованое решение позволяет нам повышать уровень сервиса по исполнению заказов наших партнёрам. Решение также позволяет нам оценивать размер инвестиций в достигаемый оборот. Дополнительным преимуществом для нас является возможность планировать производство и логистику таким образом, чтобы получать необходимые объемы товара в нужное время, что значительно сокращает затраты на хранение и транспортировку».

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