В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров

В новой версии VDI «Скала-Р виртуальное рабочее место» («Скала-Р ВРМ») реализован сценарий публикации физических персональных компьютеров. Теперь «Скала-Р ВРМ» обеспечивает защищенный и управляемый удаленный доступ к офисным ПК сотрудников с их личных компьютеров из дома.

В отличие от ранее реализованных возможностей VDI, которые позволяют сотрудникам компаний получить доступ к виртуальному рабочему месту или терминальному серверу, размещенному в серверной инфраструктуре организации, «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 дает возможность публиковать физические персональные компьютеры. Теперь можно в кратчайшие сроки организовать удаленную работу пользователей и не тратить время на проектирование новой виртуальной инфраструктуры, поставку и пусконаладку серверного оборудования. При этом все механизмы управления и безопасности одинаковы как для виртуальных, так и для физических рабочих мест.

Сценарий особенно полезен, когда сотрудник регулярно чередует работу в офисе и из дома, или при массовом переводе персонала на удаленную работу. При этом пользователю не надо постоянно носить с собой корпоративный ноутбук.

Антон Карасев, директор по продукту «Скала-Р ВРМ», сказал: «В Скала-Р ВРМ» 1.91 появилась поддержка еще одного сценария публикации рабочего места. Это позволяет нашим заказчикам решать любые задачи по консолидации рабочих мест и предоставлению удаленного доступа сотрудникам вне зависимости от того, какие бы вызовы перед ними ни стояли. Это обеспечивает организациям непрерывность процессов, а также дает возможность начать переход на VDI без значительных вложений. Ведь при данном сценарии подключения используются мощности офисных ПК».

Обновленная версия «Скала-Р ВРМ» обеспечивает сотрудникам компании безопасное удаленное подключение к своим рабочим компьютерам в офисе, а администраторам — возможность централизованного управления доступом пользователей.