АРПП «Отечественный софт» и «Байкал электроникс» подписали меморандум о сотрудничестве

АРПП «Отечественный софт» и «Байкал электроникс» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития экосистемы российского программно-аппаратного стека. Свои подписи в меморандуме поставили Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» и Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс».

В основе меморандума – развитие и укрепление сотрудничества между сторонами в области ИТ, а также привлечение новейших знаний для создания высококачественных и надежных комплексов радиоэлектронного оборудования и информационных систем.

Согласно достигнутым договоренностям, «Байкал электроникс», по запросу компаний, входящих в АРПП, будет предоставлять платы для тестирования совместных решений по специальной цене. Также компания планирует обеспечить максимально оперативную и полную техподдержку членам ассоциации в рамках реализации мероприятий, связанных с портированием их программных продуктов на устройства с процессорной архитектурой Baikal. АРПП «Отечественный софт» будет также заниматься координацией всех входящих в нее разработчиков ПО с целью наиболее полного развития экосистемы ИТ-продуктов, совместимых с процессорной архитектурой Baikal.

По словам Рената Лашина, исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» «Меморандум укрепит уже отлично сложившиеся взаимоотношения с компанией «Байкал электроникс» и откроет дополнительные возможности компаниям – членам ассоциации для скорейшего развития экосистемы российского программно-аппаратного стека».

«Мы надеемся, что партнерство с АРПП «Отечественный софт» поможет нам в нашей ключевой задаче – продвижении на рынок устройств на процессорах Baikal, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс». – Пользователь не видит процессор, он видит конечный продукт и программное обеспечение на нем. Поэтому мы считаем очень важным развитие стека ПО, совместимого с нашими процессорами и раскрывающего потенциал устройств, построенных на процессорах Baikal».