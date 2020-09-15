G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ

G-Core Labs объявила о запуске AI-платформы, являющейся составной частью публичного облака компании уровня PaaS и позволяющей любому бизнесу и командам разработки в разы сокращать time-to-market своих приложений на базе искусственного интеллекта. Платформа поддерживает полный цикл машинного обучения любой сложности, позволяет организовать непрерывную доставку моделей и совместную работу над ними в реальном времени, а также предоставляет каталог готовых шаблонов и моделей.

AI-платформа располагается в Люксембурге. В дальнейшем G-Core Labs планирует развернуть её во всех действующих и перспективных регионах присутствия публичного облака компании, в т.ч. в США, Германии, России, Сингапуре, Бразилии и Австралии.

«AI-платформа G-Core Labs – это единый комплексный портал для ускоренного построения, тренинга и развёртывания приложений на базе искусственного интеллекта. Платформа работает по принципу одного окна: здесь любой разработчик может полностью сконцентрироваться на разработке своих ML-моделей и сервисов и ему не нужно беспокоиться о подготовке инфраструктуры, приобретении необходимого программного обеспечения и его настройке, обеспечении фреймворков, систем хранения данных, а также технической поддержке всех этих элементов. Благодаря этому, по нашим оценкам, организации и команды, работающие над продуктами и моделями на базе машинного обучения, могут ускорить разработку в 2-3 раза в сравнении с ситуацией, если бы всю инфраструктурную часть они бы налаживали самостоятельно», - отметил Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs.

В AI-платформу интегрированы все современные решения для получения и обработки данных, в т.ч. Kafka, Storm, Spark, PySpark, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, MongoDB; инструменты исследования и визуализации данных, включая Matplotlib, Seaborn, TensorBoard, и разработки, в т.ч. Jupyter, PyCharm, Visual Studio Code, GitLab, GitHub, RStudio, XCode, Airflow.

AI-платформа G-Core Labs поддерживает такие языки программирования, как Python, R, Swift, JavaScript, позволяет работать с платформами данных Spark, Hadoop, PostgreSQL, Vertika и решениями для машинного обучения и искусственного интеллекта TensorFlow, TensorRT, OpenVINO, Keras, fast.ai, PyТorch и BigDL.

Большие возможности AI-платформа G-Core Labs открывает для проектов, связанных с распознаванием людей, изображений, предметов и документов. Такие приложения будут полезны в сферах ритейла, финансов и страхования, медиа-индустрии, а также в областях здравоохранения и обеспечения общественной безопасности.

Так, сети супермаркетов или модной одежды при помощи системы видеонаблюдения и сервиса на базе искусственного интеллекта могут создавать достоверный портрет своих посетителей и клиентов в режиме реального времени, получая точные данные о том, сколько людей побывало в магазине за день, неделю, месяц или квартал; сколько из них мужчин, сколько женщин; каков их примерный возраст; на какие товары они обращают внимание в первую очередь; наконец, удовлетворёнными или не очень посетители покидают торговый зал.

В сфере медицины и здравоохранения AI-платформа может помочь в создании алгоритмов анализа медицинских изображений, в т.ч. флюорографии, ЭКГ, ЭЭГ, что заметно повышает точность результатов диагностики по сравнению с заключениями, принятыми докторами самостоятельно.

Также приложения по распознаванию людей и предметов начинают широко использоваться и в медиа-индустрии. «Уже сегодня на базе нашей AI-платформы команды разработки G-Core Labs работают над продуктами, которые позволяют интернет- или телезрителю, например, в один клик получать информацию об актёрах и достопримечательностях в кадре или об игроках на баскетбольной площадке и футбольном поле. Либо узнавать, какое платье одето на ведущей и какие часы она носит, что открывает новые отличные возможности для рекламодателей», - сказал Всеволод Вайнер.