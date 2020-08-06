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SUSE представила Cloud Application Platform 2.0

Интеграция Бизнес-приложения SUSE
, Текст: Владимир Бахур

SUSE объявила о выпуске SUSE Cloud Application Platform 2.0 — новой версии решения для быстрой разработки приложений и непрерывной поставки ПО, созданного на базе платформы в виде сервиса Cloud Foundry и системы управления контейнерами Kubernetes. Решение SUSE обеспечивает полную автоматизацию жизненного цикла приложений, позволяя, как заявляют в компании, сократить циклы выпуска с месяцев до считанных минут.

Среди особенностей новой версии — компонент Kubernetes Operator облегчает развертывание платформы и управление на инфраструктуре Kubernetes. Новый релиз проще устанавливать, эксплуатировать и сопровождать как в локальных средах, так и в публичных облаках, добавляют в SUSE. Кроме того, в составе платформы предусмотрены средства, облегчающие переход на Kubernetes для пользователей прочих дистрибутивов Cloud Foundry.

Что касается других усовершенствований, улучшена административная веб-консоль системы — теперь управлять приложениями стало проще; новый режим отображения Workload предоставляет более подробные сведения о приложениях и настройках их развертывания. Доработаны механизмы безопасности, в частности, вместо отдельного компонента для управления доступом, теперь применяются встроенные средства Kubernetes.

SUSE активно сотрудничает с сообществом Open Source, предоставляя ему свои наработки в области интеграции Cloud Foundry и Kubernetes. В частности, в компании обеспечили возможность управления развертываниями обеих систем из единой консоли и возможность выполнения Cloud Foundry на всех сертифицированных платформах Kubernetes. В стадии технического ознакомительного релиза находится планировщик задач для Cloud Foundry, реализованный средствами Kubernetes.

Ряд технологий, которые SUSE недавно передала сообществу разработчиков Cloud Foundry Community, включены в состав SUSE Cloud Application Platform 2.0. В их числе — KubeCF, контейнерный вариант среды выполнения Cloud Foundry Application Runtime, предназначенный для Kubernetes, и Quarks — компонент, на базе которого выполнен Kubernetes Operator.

В SUSE обещают регулярно включать в свой дистрибутив Cloud Foundry новые функции Kubernetes. Разработчики могут бесплатно пользоваться PaaS-решением SUSE, если получат учетную запись Developer Sandbox. Для компаний, в которых хотят попробовать платформу, существует специальное предложение Accelerate Innovation, в рамках которого в течение ограниченного времени можно получить бесплатный доступ к SUSE Cloud Application Platform 2.0, SUSE CaaS Platform (дистрибутиву Kubernetes) и SUSE Enterprise Storage (системе организации распределенного хранилища на базе проекта с открытым кодом Ceph) с услугами поддержки, обучения и консалтинга.

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