Rittal выпустила новое поколение PDU

Rittal интегрировала функции мониторинга для детального учета электроэнергии в новые блоки распределения питания (PDU). Вся линейка Rittal PDU уже продается на российском рынке.

Новое поколение Rittal PDU состоит из пяти базовых моделей, которые функционально различаются между собой и индивидуально конфигурируются. Rittal PDU Basic (простое электрораспределение), Rittal PDU Metered (измерение по фазам), Rittal PDU Metered Plus (измерение по розеткам), Rittal PDU Switched (измерение по фазам, управление розетками), Rittal PDU Managed (управление и измерение по розеткам).

Вариант PDU Basic не имеет функций измерения и обеспечивает электрораспределение в IT-шкафу. Вариант PDU Metered предусматривает функции измерения по фазам, например, для напряжения, мощности, частоты и других параметров. Модель PDU Metered Plus дополнительно может измерять энергопотребление по отдельным розеткам. Модель PDU Switched позволяет производить измерение по фазам и имеет управляемые розетки. Вариант продукта PDU Managed объединяет функции Metered Plus и Switched, то есть обеспечивает электрораспределение и учет электроэнергии, а также управление питанием по отдельным розеткам.

Таким образом IT-специалисты могут быстро и просто подобрать высококачественное электрораспределение по индивидуальным требованиям для любого IT-шкафа. С интеллектуальным электрораспределением компания Rittal значительно расширила номенклатуру своей продукции для IT-инфраструктуры, которая включает IT-охлаждение, мониторинг, физическую безопасность и ЦОД «под ключ» с облачными сервисами.

Новые блоки распределения питания имеют компактную конструкцию. Благодаря этому Rittal PDU могут быть смонтированы в пространстве Zero-U, то есть между боковой стенкой и 19-дюймовой монтажной рамой. При этом единицы высоты не блокируются и в полностью укомплектованном IT-шкафу можно осуществлять работы по обслуживанию и установке компонентов. В IT-шкафах Rittal монтаж производится без дополнительных инструментов с помощью защелкивающегося крепления на 19-дюймовой раме, а в IT-шкафах других производителей с помощью прилагаемого универсального крепления.

Благодаря модульной концепции производства пользователи могут сконфигурировать индивидуальные опции Rittal PDU с адаптациями к различным случаям применения. Клиенты могут самостоятельно определить длину кабеля, штекер подключения, количество розеток и тип розеток, в том числе новые розетки Schuko. Кроме того, в Rittal PDU возможно настроить дополнительные модули, которые обеспечивают измерение тока утечки и защиту от перенапряжения. Отдельные компоненты, например, плата контроллера PDU и защита от перенапряжения могут заменяться в процессе работы.

Для быстрого и простого заказа PDU компания Rittal разработала веб-конфигуратор.

Обеспечение безопасности и мониторинг являются важными функциями интеллектуальных PDU. Контроль доступа осуществляется с помощью двух установленных на IT-шкаф электромагнитных ручек. Такие функции системы мониторинга CMC, как сигнальное реле, цифровой вход и сигнализация тревоги обеспечивают удобное подключение PDU к общей системе IT-безопасности. Дополнительно можно подключить датчики системы контроля CMC III, чтобы с их помощью измерять параметры окружающей среды: температуру, влажность, состояние контактов реле. Также доступна опция контроля тока утечки. Интеллектуальные PDU могут, например, запретить открывание двери, если была обнаружена потенциально опасная ситуация утечки тока через линию PE (защитное заземление) или другими путями в IT-шкафу.

PDU имеет встроенный веб-сервер для удаленного управления. При этом для администратора создан интуитивно понятный веб-интерфейс. Права доступа к веб-серверу могут быть автоматизированы с помощью распространенных служб каталогов, например, Active Directory. Помимо детального и графического обозначения измеряемых значений в веб-интерфейсе, параметры PDU могут быть также запрошены по SNMPv3 вышестоящими DCIM-системами (управление инфраструктурой ЦОД). Используются такие распространенные протоколы, как TCP/IPv6, TLS, и OPC-UA.

Для каждого варианта продукта имеются конкретные сценарии применения. Например, PDU Metered поддерживает контроль нагрузки в IT-шкафу. Таким образом IT-специалисты могут определить, соответствует ли IT-охлаждение мощности активного оборудования. Измерения по розеткам, как это реализовано в модели Metered Plus, позволяет вести детальный учет по потребителям. Пользователи Colocation-ЦОД могут использовать этот вариант, чтобы выгодно контролировать сдаваемые в аренду места под серверы или IT-шкафы целиком, а также производить расчет затрат. Функция управления у PDU Switched позволяет отключать или снова включать питание на отдельных розетках. Это упрощает администрирование удаленных IT-объектов, в том числе работающих автономно Edge-ЦОД. Вариант PDU Managed обеспечивает измерение и управление розетками, где производится пользовательский учет при полном контроле над каждой розеткой. В частности, в крупных децентрализованных Edge-инфраструктурах PDU Managed являются идеальным инструментом, чтобы вести оценку затрат на месте и одновременно удаленно контролировать IT-системы.

«Несмотря на значительное повышение эффективности в IT, которое было достигнуто в последнее время, энергопотребление во многих ЦОД увеличивается. Согласно оценкам, центры обработки данных по всему миру потребляют до 500 млрд киловатт-часов электроэнергии. К 2030 году потребность может возрасти до 2 тыс. млрд киловатт-часов. С нашим новым семейством PDU мы помогаем пользователям ЦОД точно анализировать и оптимизировать энергозатраты», – сказал Луис Брюхер, вице-президент в области продукт-менеджмента IT компании Rittal.