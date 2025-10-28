Прошел испытания комплекс борьбы с БПЛА на базе «Калашникова» с ИИ

Российские специалисты провели успешные испытания турельного автоматизированного зенитно-пулеметного комплекса на базе танкового пулемета Калашникова против беспилотных воздушных судов. Антидроновый комплекс оснащен биспектральным оптико-электронным прицельным оборудованием, функционирующим в телевизионном и ряда тепловизионном диапазонах с использованием баллистического вычислителя и алгоритмов искусственного интеллекта.

Тестирование комплекса

В России на базе танкового пулемета Калашникова (ПКТ) 7,62 миллиметров (мм) провели успешное тестирование автоматизированного комплекса для защиты от дронов с технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Первый технический». Уже сейчас способность дронов адаптироваться к различным боевым условиям, предоставлять полезную разведывательную информацию и оказывать поддержку войскам на местах меняет будущее военных операций.

В октябре 2025 г. российские инженеры провели успешные испытания турельного автоматизированного зенитно-пулеметного комплекса, основанного на 7,62 мм пулемете ПКТ. Комплекс оснащен биспектральным оптико-электронным прицельным оборудованием, функционирующим в телевизионном и тепловизионном диапазонах сharge сoupled device (CCD)/complementary metal–oxide–semiconductor (CMOS) и mid-wave infrared (MWIR)/longwave infrared (LWIR) с использованием баллистического вычислителя и ИИ-алгоритмов.

ПКТ предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. Имеется электроспуск. Модернизированные модели можно устанавливать на многие бронетанковые-броне транспортные средства, такие как: танки, бронетранспортеры (БТР), боевые машины десанта (БМД), боевые машины пехоты (БМП) и т.п.

VK - «Первый технический» В России испытали антидроновый комплекс на базе «Калашникова» с ИИ против БПЛА

Эффективная дальность действия антидронового комплекса против малых беспилотных воздушных судов (БПЛА) составляет 370-450 м., а против беспилотника Ан-196 «Лютый» — до 1,3 км. Модуль может получать целеуказание от различных радаров, включая компактные ИТ-системы.

Такие автоматизированные модули в 2025 г. могут закрывать «мертвые зоны» зенитных ракетных комплексов С-400 и С-300В4 от дронов-камикадзе типа «Рубака», а также обеспечат защиту российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и железнодорожных логистических составов.

Группа компаний «Калашников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора военно-промышленного комплекса (ВПК) России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия.

ИИ в военном деле

Современные ИИ-технологии играют ключевую роль в развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Они способствуют созданию новых видов вооружений, автоматизации военных процессов и повышению эффективности управления боевыми операциями. В условиях глобальной технологической конкуренции ИИ становится стратегическим инструментом, определяющим военную мощь и национальную безопасность государств.

VK - «Первый технический» Работа ИИ по захвату и определении цели

Одним из ключевых направлений развития станет повышение автономности боевых платформ. Современные разработки уже показывают высокую степень независимости искусственно управляемых дронов, роботизированных боевых машин и систем противоракетной обороны (ПРО). В перспективе такие системы смогут не только следовать заданным сценариям, но и самостоятельно адаптироваться к изменяющейся боевой обстановке на поле боя. Перспективы развития ИИ в оборонной сфере связаны с ростом автономности боевых систем, совершенствованием киберзащиты и интеграцией квантовых вычислений.

Хоть ИИ и становится неотъемлемой частью современного ОПК в 2025 г., открывая новые возможности для повышения эффективности российских вооруженных сил, но требует при этом ответственного подхода к внедрению.

Атаки на российские объекты

11 сентября 2025 г. в атаке на Москву и Подмосковье были применены новые дроны «Лютый». В Ленинском городском округе силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось посадить один такой аппарат. Эти беспилотники-камикадзе являются украинской копией турецкого «Байрактара», но с более высокой дальностью полета.

Со слов экспертов, это простейший коммерческий автопилот, БПЛА может лететь и по оптическим ориентирам, и просто по магнитному компасу. Это все не представляет какой-то навигационной сложности и глушилки global positioning system (GPS) тут не помогут. Эксперты сходятся во мнении, что Киев «прощупывает» столичную систему ПВО на предмет взлома, а может, и всерьез пытался атаковать объекты энергетической или военной инфраструктуры.

Как уточнил в сентябре 2025 г. депутат Московской городской думы (Мосгордума) Андрей Медведев: «Много раз писал про принципы гибридной войны Организации Североатлантического договора (НАТО). Подобные воздушные атаки имеют своей целью не только поражение гражданской инфраструктуры, но куда в большей степени поражение психики гражданского населения».