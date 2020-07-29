Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов

ПАО Банк «Возрождение» (входит в финансовую группу ВТБ) внедрил технологии распознавания и обработки документов Smart Engines в приложение для выездного сервиса, которое было запущено банком в декабре 2019 г. в рамках расширения спектра услуг для клиентов.

Для автоматического распознавания паспортных данных и подготовки фотокопий документов при открытии счета новым клиентам используется программный продукт Smart IDReader.

Приложение, оснащенное функцией распознавания документов, позволяет оформлять заявления на открытие банковского счета без посещения отделения. Для того чтобы заполнить карточку, новому клиенту достаточно отсканировать паспорт РФ, показав его на несколько секунд камере смартфона. После распознавания все необходимые данные автоматически вносятся в карточку клиента. Smart IDReader позволяет распознавать документы безопасно, так как все вычисления выполняются на самом устройстве без передачи изображений на обработку во внешние сервисы.

Технологии Smart Engines также используются в мобильном приложении для подготовки фотокопии заявления, подписанного клиентом на встрече с менеджером банка «Возрождение». Они позволяют автоматически находить границы документа на фотографии и восстанавливать изображение документа с сохранением его исходных геометрических и цветовых свойств. Полученная фотокопия заявления с подписью хранится в электронном досье клиента в учетной системе банка.