Navicon выпустил решение для комплексного контроля и анализа работы полевых сотрудников

Системный интегратор и разработчик Navicon представил новое аналитическое решение. Navicon SFE BI – комплексная система, позволяющая фармацевтическим и FMCG-компаниям управлять целями и KPI своих полевых специалистов и качественно анализировать их визитную активность. Помимо прочего, компании смогут контролировать выполнение контрактных условий торговыми и аптечными сетями и находить возможные аномалии в поступающих от партнеров данных. Решение можно разместить как в облаке, так и на локальном сервисе компании.

Новое решение, разработанное Navicon, включает в себя гибкие и удобные инструменты мониторинга и анализа, предназначенные для руководителей полевых сотрудников, а также возможность получения мобильного аналитического отчета для самих торговых и медицинских представителей. Navicon Sales Force Efficiency (SFE) BI построено на стеке высокопроизводительных аналитических инструментов Microsoft: SQL Server, SQL Server Analysis Services и Power BI. Решение может собирать, хранить и анализировать данные из любых источников, например, CRM, CLM, ERP, баз данных по продажам. В зависимости от потребностей компании SFE BI можно развернуть как в облачной среде Microsoft Azure, так и на локальном сервере.

С помощью новой системы фармацевтические и FMCG-компании могут решать сразу несколько задач: контролировать деятельность полевых сотрудников, гибко управлять их целями и KPI, сделать работу торговых и медицинских представителей более эффективной, предоставив им инструменты для самостоятельного контроля своих KPI, а также измерять количественно added value действий торговых представителей и управлять потенциалом каждой торговой точки, определять территории опережающего развития или, наоборот, отстающие. Также они могут определять качество категоризации торговых точек и быстро реагировать на внешние изменения,

контролировать, как торговые или аптечные сети выполняют контрактные условия и рассчитывать соответствие торговых точек стандартам Perfect Store.

«Модули сбора данных в этом продукте позволяют значительно сократить время, требуемое на подготовку и расчет KPI полевых сотрудников. Модули визуальной и мобильной аналитики позволяют самим торговым представителям в ежедневном режиме отслеживать KPI и наглядно видеть эффект от своих действий. В конечном итоге применение такой современной и комплексной системы приведет к повышению отдачи от торговых точек и росту продаж», – сказал Максим Озеров, директор проектов Pharma&FMCG в компании Navicon.