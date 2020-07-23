Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Navicon выпустил решение для комплексного контроля и анализа работы полевых сотрудников

Интеграция Системное ПО
, Текст: Эльяс Касми

Системный интегратор и разработчик Navicon представил новое аналитическое решение. Navicon SFE BI – комплексная система, позволяющая фармацевтическим и FMCG-компаниям управлять целями и KPI своих полевых специалистов и качественно анализировать их визитную активность. Помимо прочего, компании смогут контролировать выполнение контрактных условий торговыми и аптечными сетями и находить возможные аномалии в поступающих от партнеров данных. Решение можно разместить как в облаке, так и на локальном сервисе компании.

Новое решение, разработанное Navicon, включает в себя гибкие и удобные инструменты мониторинга и анализа, предназначенные для руководителей полевых сотрудников, а также возможность получения мобильного аналитического отчета для самих торговых и медицинских представителей. Navicon Sales Force Efficiency (SFE) BI построено на стеке высокопроизводительных аналитических инструментов Microsoft: SQL Server, SQL Server Analysis Services и Power BI. Решение может собирать, хранить и анализировать данные из любых источников, например, CRM, CLM, ERP, баз данных по продажам. В зависимости от потребностей компании SFE BI можно развернуть как в облачной среде Microsoft Azure, так и на локальном сервере.

С помощью новой системы фармацевтические и FMCG-компании могут решать сразу несколько задач: контролировать деятельность полевых сотрудников, гибко управлять их целями и KPI, сделать работу торговых и медицинских представителей более эффективной, предоставив им инструменты для самостоятельного контроля своих KPI, а также измерять количественно added value действий торговых представителей и управлять потенциалом каждой торговой точки, определять территории опережающего развития или, наоборот, отстающие. Также они могут определять качество категоризации торговых точек и быстро реагировать на внешние изменения,

контролировать, как торговые или аптечные сети выполняют контрактные условия и рассчитывать соответствие торговых точек стандартам Perfect Store.

«Модули сбора данных в этом продукте позволяют значительно сократить время, требуемое на подготовку и расчет KPI полевых сотрудников. Модули визуальной и мобильной аналитики позволяют самим торговым представителям в ежедневном режиме отслеживать KPI и наглядно видеть эффект от своих действий. В конечном итоге применение такой современной и комплексной системы приведет к повышению отдачи от торговых точек и росту продаж», – сказал Максим Озеров, директор проектов Pharma&FMCG в компании Navicon.

Другие материалы рубрики

Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда

AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций

Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян

Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности

В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live