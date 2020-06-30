Huawei запускает сервер FusionServer Pro V6 на базе Intel Xeon Scalable

Huawei представила интеллектуальный сервер FusionServer Pro V6 нового поколения. Этот продукт использует новейшие технологии на базе процессора Intel Xeon Scalable 3о поколения, предназначенные для создания мощных вычислительных систем.

Процессор Intel Xeon Scalable 3 поколения доступен в стандартной и индивидуальной специализированных конфигурациях. FusionServer Pro 2488H V6, новейший 4-процессорный сервер Huawei, оснащен процессором Intel нового поколения, который поддерживает разнообразные дисковые конфигурации с различными устройствами ввода-вывода, а также постоянную память (PMem) серии Intel Optane 200.

Интеллектуальный сервер FusionServer Pro 2488H V6 оптимально подходит для выполнения как традиционных на сегодняшний день задач, так и задач ближайшего будущего, которые потребуют больших вычислительных мощностей. Он обладает более совершенной и надежной архитектурой для вычислений и хранения данных, позволяет упростить эксплуатацию и техническое обслуживание сети благодаря интеллектуальным функциям управления и предсказания. Основные особенности архитектуры. Максимальная потребляемая мощность четырех процессоров 3 поколения Intel Xeon Scalable составляет 250 Вт. Технология Intel Deep Learning Boost (DL Boost) поддерживает тип данных bfloat 16 (BF16), благодаря чему при использовании процессора 3 поколения Intel Xeon Scalable повышается эффективность обучения на 93% и увеличивается производительность логического вывода на 90% по сравнению со своим предшественником (FP32). Сервер FusionServer Pro 2488H V6 поддерживает установку до 18 ТБ памяти с технологией Intel Optane PMM. Это позволяет увеличивать объем ОЗУ, повышать надежность и скорость вычислений в оперативной памяти и реализовывать дополнительные варианты ее использования для виртуальных машин в рамках сценариев виртуализации.

Твердотельные накопители SAS, SATA и NVMe можно объединять для создания многоуровневых хранилищ данных, обладающих большей плотностью и производительностью. Сетевые карты OCP 3.0 с возможностью горячей замены поддерживают широкий спектр разнообразных применений. Благодаря поддержке Wi-Fi и порту управления USB Type-C повышается эффективность управления мобильным терминалом, а также эксплуатации и технического обслуживания на местах.

Использование ускорителей на базе широкого спектра графических процессоров расширяют возможности анализа на основе ИИ, формирования выводов и обучения.

Технология диагностики собственной разработки – Fault Diagnosis & Management (FDM) – позволяет прогнозирует с точностью до 93% возможную неисправность за 7-30 дней до ее возникновения, а использование запатентованной технологии Dynamic Energy Management Technology (DEMT) уменьшает энергопотребление одного сервера на 15% без снижения производительности.

Использование программного обеспечение для управления полным жизненным циклом устройства – FusionDirector¬ – и интеллектуальной платформы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием ¬– AIOps – позволяют сократить эксплуатационные расходы на 15% и оптимизировать многие задачи управления оборудованием в центрах обработки данных.

Серверы Huawei нового поколения разработаны с учетом самых разнообразных требований корпоративных клиентов, способствуют повышению энергоэффективности и снижению затрат. Серверы Huawei 6 поколения - это незаменимое решение в эпоху цифровых технологий, так как обеспечивают интеллектуальное управление и высокую энергоэффективность одновременно с сокращением расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Опубликованный в 2019 году отчет Gartner по результатам анализа мирового рынка серверов подтвердил, что компания Huawei уверенно укрепляет свои позиции на этом направлении. Поставки 4-процессорных стоечных серверов Huawei в прошлом году составили 670 000 единиц, и компания заняла третье место на мировом рынке с ростом в 14,73% в годовом исчислении. В частности, 4-х процессорный стоечный сервер Huawei стал самым продаваемым в 2019 году.

Для нового серверного подразделения, Huawei Computing, 2019 год оказался успешным, о чем наглядно свидетельствует успех 4-процессорных серверов Huawei на мировом рынке, подтверждая правильность выбранного курса на высокие стандарты качества в решениях с высокой коммерческой ценностью, применение инноваций в технологиях и архитектуре вычислительных систем, активное применение интеллектуальных функции эксплуатации и технического обслуживания.

Кеннет Чжан (Kenneth Zhang), президент FusionServer SPDT, компания Huawei, jnvtnbk: «Интеллектуальный сервер FusionServer Pro V6 нового поколения — это новая веха в успешном сотрудничестве компаний Intel и Huawei».

Он также подчеркнул, что подобный успех стал результатом стратегических инвестиций и партнерских отношений. «С каждым годом множество новых предприятий переходит на новую цифровую платформу для обеспечения готовности ко все более сложным нагрузкам, к работе в новых условиях, а для этого нужны эффективные и интеллектуальные вычислительные системы и сервисы, предоставляющие необходимую информацию и обеспечивающие ускорение, а также оборудование с интеллектуальными функциями управления эксплуатацией и техническим обслуживанием, способные вывести массовые услуги на принципиально новый уровень».

Он отметил: «С этой целью компания Huawei выпустила серию интеллектуальных серверов. Huawei — глобальный стратегический партнер Intel. Вместе мы внедряем инновационные решения для инфраструктуры интеллектуальных центров обработки данных. Мы постоянно инвестируем в собственные НИОКР и активно сотрудничаем с Intel и многими другими партнерами по экосистеме. Наша главная цель — предоставлять клиентам по всему миру эффективные и гибкие вычислительные продукты, которые поддерживают облачные технологии, большие данные и искусственный интеллект и способствуют интеллектуальному преобразованию бизнеса в цифровую эпоху».

«Серверы на процессоре Intel Xeon Scalable 3-его поколения, такие как Huawei FusionServer Pro 2488H V6, ускоряют анализ данных и становятся основой для многих критически важных цифровых сервисов, — сказала Лиза Спелман (Lisa Spelman), корпоративный вице-президент и генеральный директор группы Xeon and Memory Group корпорации Intel. — Благодаря высокой производительности, встроенному ускорителю для искусственного интеллекта и огромному объему памяти эти новые платформы могут справиться с самыми сложными задачами в области обработки и анализа данных».