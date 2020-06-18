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ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ЕВРАЗ внедрил мобильное приложение «Антивирус», которое поможет оперативно информировать сотрудников о подозрениях на коронавирусную инфекцию. Оно базируется на приложении Stopp Corona, которое было разработано компанией Accenture совместно с Австрийским «Красным Крестом» для более успешного и технологичного выявления признаков заболевания.

«Антивирус» содержит памятку действий сотрудника при заражении COVID-19, разработанную ЕВРАЗом, и общие рекомендации по карантину согласно требованиям Роспотребнадзора. Для того, чтобы определить круг общения работников с подозрением на инфекцию, приложение анонимно обменивается контактами с устройствами других сотрудников компании, находящихся рядом. Обмен может осуществляться либо автоматически через Bluetooth, либо в ручном режиме. В случае, если у сотрудника возникает подозрение на COVID-19, все его контакты получат уведомление о необходимости самоизоляции. Таким образом, сервис позволит быстро разрывать цепочку распространения COVID-19.

«Антивирус» уже внедряется в дивизионах «Урал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учреждений в регионах присутствия компании.

«В ЕВРАЗе широко используются мобильные решения – это часть программы Цифровой трансформации компании. Сейчас все наши усилия направлены на предотвращение заболевания сотрудников, и внедрение приложения «Антивирус» существенно дополняет комплекс профилактических и превентивных мер, предпринимаемых компанией», – отметил вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов.

«Чем раньше компания принимает меры по изоляции сотрудников с подозрением на коронавирус, тем лучше защищает здоровье всех членов коллектива. «Антивирус» помогает идентифицировать сотрудников, которые уже диагностированы или находятся под риском заражения. Так отдел по управлению персоналом может своевременно коммуницировать с ними, обговаривать план действий, необходимость выхода на больничный или переход на удаленную работу из дома. Приложение разработано с учетом необходимых требований по защите персональной информации сотрудников и включает в себя алгоритмы по предотвращению потенциальных кибер-рисков», – сказал руководитель департамента «Природные ресурсы» компании Accenture в России и Казахстане Николас Гутьеррес.

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