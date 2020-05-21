Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux сообщила об успешном переводе всех компонентов Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области (ЕЦИС), созданной на базе АС «Смета», на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Проект реализован российским разработчиком интегрированных информационно-аналитических систем НПО «Криста». Заказчиком проекта выступило бюджетное учреждение в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» (БУ ВО «ЦИТ»).

Процесс централизации функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в Вологодской области проходил согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 22 декабря 2014 г. №1173 «О плане мероприятий ("дорожной карте") по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области».

Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области обеспечено создание ЕЦИС в соответствии с Постановлением Правительства области от 28 марта 2016 г. № 288 «О создании единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», которое также является положением о ЕЦИС.

Администратор системы — БУ ВО «ЦИТ». «Центр информационных технологий» отвечает за совершенствование и развитие технических средств, а также программного обеспечения ЕЦИС, осуществляет выполнение организационных (в части серверного оборудования) и технических мер по защите информации в системе.

Изначально ЕЦИС функционировала под управлением Windows, поэтому в рамках планирования мероприятий по импортозамещению в сфере ИТ все компоненты системы требовалось перевести на отечественное ПО. Кроме того, заказчиком (БУ ВО «ЦИТ») в качестве приоритетных были обозначены задачи по обеспечению информационной безопасности и повышению скорости работы системы.

В настоящее время пользователями ЕЦИС являются более 1 тыс. организаций, в том числе органы исполнительной государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований, государственные и муниципальные учреждения Вологодской области (более 6 тыс. пользователей).

По результату проведения конкурсных процедур БУ ВО «ЦИТ» для установки в Центре обработки данных Правительства Вологодской области на серверах с размещенным программным обеспечением ЕЦИС была определена сертифицированная операционная система Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6. Важными факторами, способствующими принятию решения в пользу ОС Astra Linux, стали положительный опыт ее применения в других организациях, отработанные механизмы миграции с зарубежных аналогов, широкие функциональные возможности продукта и наличие уникальных встроенных средств защиты информации, которые на уровне ОС обеспечивают превентивную защиту от кибератак и вирусов-шифровальщиков.

В ходе работ по переводу ЕЦИС на Astra Linux силами НПО «Криста» «с нуля» была разработана серверная часть компонентов системы под Linux и обеспечено ее корректное функционирование с ПО для ведения бухгалтерского учета на базе автоматизированной системы «Смета». По поставленной заказчиком (БУ ВО «ЦИТ») задаче исполнителем была распределена нагрузка на используемых серверах, скорость обработки пользовательских запросов выросла в 1,5 раза, а выполнения отчетов — в 2-3 раза.

Таким образом были успешно решены задачи по увеличению производительности ЕЦИС и труда бухгалтеров. Благодаря встроенным в ОС Astra Linux средствам защиты обеспечен высокий уровень безопасности информации, в том числе персональных данных. На текущий момент в Вологодской области построено единое пространство для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, где серверная часть функционирует в среде Astra Linux, а конечные пользователи могут применять любые операционные системы, так как взаимодействие происходит через браузер.

«Наша компания работает в рамках реализации государственной политики перехода федеральных и региональных органов власти на отечественное программное обеспечение. Мы специализируемся на производстве цифровых продуктов, используемых для автоматизации бюджетного процесса на государственном и муниципальном уровнях, и мобильных приложений. Все наши разработки зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. Технологические компоненты разработок могут функционировать на любой современной операционной системе. Успешный опыт Вологодской области в части перевода Единой централизованной информационной системы бюджетного учета в ОС Astra Linux демонстрирует полное соответствие наших решений запросам пользователей. К ЕЦИС подключены более 200 госучреждений Вологодской области. Ежегодный бюджетный эффект от проведённых мероприятий по данным Департамента финансов Вологодской области составляет более 300 млн руб.», — сказала заместитель генерального директора НПО «Криста» Елена Черных.

Корректная работа ЕЦИС под управлением операционной системы Astra Linux подтвердила высокую степень надежности и качества совместного решения и то, что продукт полностью подходит для бюджетного (бухгалтерского) учета и юридически значимого документооборота с применением электронной подписи.

«Операционная система является платформой для импортозамещения. Для того, чтобы эффективно реализовывать переход на отечественное ПО, она должна отвечать потребностям пользователей из самых разных отраслей: от образовательных и медицинских учреждений до силовых структур и топливно-энергетического комплекса. Консолидированный опыт успешной миграции ИТ-инфраструктур на отечественное ПО способствует преодолению барьеров у заказчиков, которые только приступают к выполнению планов программы. Перевод ЕЦИС на ОС Astra Linux, осуществлённый при совместном участии БУ ВО "ЦИТ" и НПО "Криста", можно считать показательным для своей сферы. Каждый подобный проект сам по себе очень ценен для российского рынка», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК Astra Linux.