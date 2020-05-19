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Платформа «Триафлай» обеспечивает мониторинг и анализ эпидемиологической обстановки в регионе

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Доверенная среда» (входит в ГКС) разработала решение по мониторингу и анализу данных о распространении коронавирусной инфекции (COVID-19) на основе аналитической платформы «Триафлай». Решение предлагается к использованию в регионах Российской Федерации.

Для оперативного развёртывания региональных информационных систем мониторинга распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) специалисты компании «Доверенная среда» создали решение по сбору, анализу и визуализации данных на основе собственной аналитической платформы «Триафлай».

Система предназначена для поддержки принятия оперативных решений в условиях чрезвычайной ситуации главами регионов, в рамках работы региональных ситуационных центров и штабов по контролю за эпидемиологической ситуацией.

Реализованный в рамках системы учёт позволяет получить полную картину эпидемиологической обстановки в регионе по COVID-19, включая количество, статус изолированных на карантин больных, количество людей на самоизоляции, своевременного предупреждения о самоизоляции, контроль состояния здоровья и перемещения лиц в рамках региона (и выезда другой регион). Таким образом, благодаря внедрённой системе формируется реальная, без искажений, статистика по региону, необходимая для принятия решений главой региона. Соответственно, на основе такой корректной статистики формируется и реальная картина распространения коронавирусной инфекции в масштабах страны.

В системе ведётся учёт прибывших в регион из-за границы, их мест настоящего пребывания, оповещений о необходимости самоизоляции. Учитываются данные о состоянии здоровья лиц из этого списка, а также о контактировавших с ними, вносятся сведения из департамента здравоохранения о лицах, у которых ранее не были выявлены признаки заболевания.

Получая детальную и наглядную информацию в разрезе районов и лиц (возрастной и половой состав), штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией имеет возможность проверять предоставленные данные, контролировать качество работы по оповещению, предупреждению, изоляции. В сочетании с современными системами контроля местоположения граждан по данным сотовых операторов, при наличии интеграции с ведомственными системами Минздрава и Роспотребнадзора мы получаем уникальное решение для прогнозирования потребности в ресурсах, в первую очередь койко-мест и аппаратов ИВЛ, а в целом — для эффективного решения задач по контролю и предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

Руководитель проекта Мария Илларионова (компания «Доверенная среда») отметила: «Благодаря возможностям, заложенным в платформу «Триафлай», система мониторинга может быть развёрнута и настроена в любом регионе за 3 дня без необходимости программирования. Нужно обеспечить поступление данных, чтобы система начала функционировать в полном объёме. Демонстрационные стенды системы переданы для изучения правительствам ряда субъектов РФ».



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