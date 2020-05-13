Pantum стал одним из популярных брендов принтеров в России

Pantum сообщила о том, что, согласно отчету IDC, в 2019 году компания вышла на четвертое место по объему продаж на российском рынке лазерных принтеров, став, таким образом, одним из самых крупных брендов производителей принтеров в России.

В 2015-2019 гг. компания продемонстрировала стабильные показатели роста, так поставки лазерных принтеров росли в среднем на 112% в годовом исчислении.

Государственные учреждения и организации также высоко оценили продукцию Pantum. Компания выиграла множество тендеров на поставку принтеров правительственным организациям, банкам, крупным корпорациям, учебным заведениям, больницам и другим учреждениям.

Результаты стабильного роста продаж являются особенно выдающимися в условиях жесткой конкуренции между производителями принтеров. Основная причина повышения конкуренции – сокращение объёмов мирового и российского рынков принтеров в последние два года.

«С момента выхода на российский рынок компания Pantum стремится предоставлять пользователям высококачественную продукцию и услуги. Мы находимся на пути к тому, чтобы стать брендом №1 на российском рынке. Я выражаю огромную благодарность нашим покупателям и деловым партнерам за то, что они выбирают нас. Ключевой приоритет компании – всегда предлагать клиентам качественную продукцию, доступную в онлайн- и офлайн-магазинах, а также высокий уровень послепродажного обслуживания. Более того, анализ потребительского опыта и обратной связи от покупателей позволяет нам постоянно улучшать наши продукты», – сказал Александр Кукин, заместитель директора по продажам компании Pantum.

Стратегия и успех компании Pantum на российском рынке базируется на нескольких принципах. В плане самого продукта Pantum располагает двумя основными преимуществами. Во-первых, это широкая продуктовая линейка, отвечающая потребностям различных категорий пользователей. Компания предоставляет принтеры для использования дома и на малых предприятиях, а также для предприятий среднего и крупного бизнеса.

Второе продуктовое преимущество Pantum – экономическая эффективность в долгосрочной перспективе. По сравнению с устройствами той же категории принтеры Pantum проще в обслуживании и доступнее по цене. Благодаря сниженной стоимости принтеров и расходных материалов снижается и стоимость печати. Также в ответ на запрос российских пользователей Pantum выпустил перезаполняемые картриджи и наборы для их заправки. Эти опции делают использование продукции Pantum еще более простым и удобным.

В 2019 году самыми популярными принтерами компании Pantum для российских пользователей стали компактные и легко устанавливаемые устройства серии P2200 и P2500, поддерживающие мобильную печать\Wi-Fi печать.

Самыми популярными МФУ являются устройства серии M6500 и M6550 со скоростью печати до 22 страниц в минуту (A4), автоматической дуплексной печатью, низким уровнем замятия бумаги и автоматическим податчиком документов (АПД доступен только для серии М6550). В принтеры всех четырех серий установлены стартовые картриджи на 1600 страниц и перезаполняемые картриджи. Объем продаж серий P3010, P3300, M6700, M6800, M7100, M7200, M7300 также быстро вырос.

Pantum создала партнерскую сеть, включающую основные платформы онлайн- и оффлайн-каналов, такие как DNS shop, Citilink, Mvideo, Ozon и Wildberries. Кроме того, была создана национальная сеть клиентского обслуживания в России, которая охватывает 8 регионов, более 200 городов и сотрудничает с более чем 500 поставщиками услуг. Каждая покупка поставляется с двухлетней гарантией и простой проверкой онлайн с помощью QR-кода.

Компания придерживается стратегии локализации в России, запустив локальный официальный сайт, социальные сети и наняв профессиональную команду продаж, которая удовлетворяет потребности местного рынка. Кроме того, команда непрерывно улучшает продукты Pantum на основе обратной связи потребителей.

Для корпоративного сегмента Pantum разрабатывает принтеры и МФУ со скоростью печати 40 стр/мин. Также компания занимается разработками для цветных лазерных принтеров и планирует выпустить новые модели, что соответствует основной цели - лучше соответствовать потребностям местного рынка. Благодаря постепенно расширяющейся линейке продуктов, Pantum покрывает потребности широкого круга пользователей лазерных принтеров A4 в России.