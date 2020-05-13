Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Pantum стал одним из популярных брендов принтеров в России

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Pantum сообщила о том, что, согласно отчету IDC, в 2019 году компания вышла на четвертое место по объему продаж на российском рынке лазерных принтеров, став, таким образом, одним из самых крупных брендов производителей принтеров в России.

В 2015-2019 гг. компания продемонстрировала стабильные показатели роста, так поставки лазерных принтеров росли в среднем на 112% в годовом исчислении.

Государственные учреждения и организации также высоко оценили продукцию Pantum. Компания выиграла множество тендеров на поставку принтеров правительственным организациям, банкам, крупным корпорациям, учебным заведениям, больницам и другим учреждениям.

Результаты стабильного роста продаж являются особенно выдающимися в условиях жесткой конкуренции между производителями принтеров. Основная причина повышения конкуренции – сокращение объёмов мирового и российского рынков принтеров в последние два года.

«С момента выхода на российский рынок компания Pantum стремится предоставлять пользователям высококачественную продукцию и услуги. Мы находимся на пути к тому, чтобы стать брендом №1 на российском рынке. Я выражаю огромную благодарность нашим покупателям и деловым партнерам за то, что они выбирают нас. Ключевой приоритет компании – всегда предлагать клиентам качественную продукцию, доступную в онлайн- и офлайн-магазинах, а также высокий уровень послепродажного обслуживания. Более того, анализ потребительского опыта и обратной связи от покупателей позволяет нам постоянно улучшать наши продукты», – сказал Александр Кукин, заместитель директора по продажам компании Pantum.

Стратегия и успех компании Pantum на российском рынке базируется на нескольких принципах. В плане самого продукта Pantum располагает двумя основными преимуществами. Во-первых, это широкая продуктовая линейка, отвечающая потребностям различных категорий пользователей. Компания предоставляет принтеры для использования дома и на малых предприятиях, а также для предприятий среднего и крупного бизнеса.

Второе продуктовое преимущество Pantum – экономическая эффективность в долгосрочной перспективе. По сравнению с устройствами той же категории принтеры Pantum проще в обслуживании и доступнее по цене. Благодаря сниженной стоимости принтеров и расходных материалов снижается и стоимость печати. Также в ответ на запрос российских пользователей Pantum выпустил перезаполняемые картриджи и наборы для их заправки. Эти опции делают использование продукции Pantum еще более простым и удобным.

В 2019 году самыми популярными принтерами компании Pantum для российских пользователей стали компактные и легко устанавливаемые устройства серии P2200 и P2500, поддерживающие мобильную печать\Wi-Fi печать.

Самыми популярными МФУ являются устройства серии M6500 и M6550 со скоростью печати до 22 страниц в минуту (A4), автоматической дуплексной печатью, низким уровнем замятия бумаги и автоматическим податчиком документов (АПД доступен только для серии М6550). В принтеры всех четырех серий установлены стартовые картриджи на 1600 страниц и перезаполняемые картриджи. Объем продаж серий P3010, P3300, M6700, M6800, M7100, M7200, M7300 также быстро вырос.

Pantum создала партнерскую сеть, включающую основные платформы онлайн- и оффлайн-каналов, такие как DNS shop, Citilink, Mvideo, Ozon и Wildberries. Кроме того, была создана национальная сеть клиентского обслуживания в России, которая охватывает 8 регионов, более 200 городов и сотрудничает с более чем 500 поставщиками услуг. Каждая покупка поставляется с двухлетней гарантией и простой проверкой онлайн с помощью QR-кода.

Компания придерживается стратегии локализации в России, запустив локальный официальный сайт, социальные сети и наняв профессиональную команду продаж, которая удовлетворяет потребности местного рынка. Кроме того, команда непрерывно улучшает продукты Pantum на основе обратной связи потребителей.

Для корпоративного сегмента Pantum разрабатывает принтеры и МФУ со скоростью печати 40 стр/мин. Также компания занимается разработками для цветных лазерных принтеров и планирует выпустить новые модели, что соответствует основной цели - лучше соответствовать потребностям местного рынка. Благодаря постепенно расширяющейся линейке продуктов, Pantum покрывает потребности широкого круга пользователей лазерных принтеров A4 в России.

Другие материалы рубрики

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

«Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Россиянам сократят число документов для получения госуслуг

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов